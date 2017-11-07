مبيعات الوحدات العقارية على المخطط تتجاوز الجاهزة للمرة الأولى منذ 2008

دبي (الاتحاد)

بلغت نسبة مبيعات الوحدات العقارية على المخطط أكثر من نصف الحجم الكلي لمبيعات الوحدات العقارية في دبي للمرة الأولى منذ عام 2008. وفي الوقت الذي شهد فيه الربع الثالث من 2017 تفوق مبيعات الوحدات العقارية على المخطط (19.915 وحدة بنسبة 50.45%) بفارق طفيف عن مبيعات الوحدات العقارية الجاهزة (19.564 بنسبة 49.55%) – أشارت «إف إيه إم العقارية»، إحدى أكبر شركات الوساطة العقارية في دبي، أن هذه الأرقام تعبر عن توجه جديد مهم في السوق.

وكان فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إف إيه إم العقارية كرّم مؤخراً من قبل دائرة الأراضي والأملاك في حفل ’جوائز تايكونز للعقارات‘ الذي أقيم على هامش معرض عقارات دبي الذي أقيم في مومباي الجمعة الماضية.