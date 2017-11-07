«الاتحاد للطيران» توقع اتفاقية لتقديم خدمات متفوقة

دبي (الاتحاد)

وقعت مجموعة الاتحاد للطيران ومجموعة علي بابا ومجموعة «آنت فايننشال سيرفس» مذكرة تفاهم أمس لتوسعة اتفاقية الشراكة بينهم وتوفير منتجات وخدمات متفوقة للعملاء الصينيين، إضافة إلى تقديم منتجات وخدمات جديدة للضيوف.

وبموجب الاتفاقية، ستبحث مجموعة علي بابا وبرنامج ضيف الاتحاد، برنامج الولاء التابع للاتحاد للطيران، لتوفير مزايا وفرص لتبادل اكتساب نقاط الولاء، ويشمل ذلك تحويل النقاط إلى أميال ضيف الاتحاد، وإمكانية استبدال أميال ضيف الاتحاد بمنتجات من متاجر علي بابا.

كما ستدخل مجموعة علي بابا والاتحاد للطيران في اتفاقية شراكة، بحيث يتم إدراج علامات مجموعة علي بابا في تجارب سفر الترفيه الفاخر الخاصة بالاتحاد للطيران على امتداد شبكة وجهاتها العالمية.

وسيكون هناك اتفاقية أيضاً بين علي بابا والاتحاد للشحن لتعزيز حلول خدمات التوصيل جواً عبر الحدود بهدف تحسين الأداء وكفاءة التوصيل.

وستعمل علي بابا، وهي منصة دفع إلكتروني عبر الهواتف المتحركة تشغلها شركة «آنت فايننشال»، إلى جانب الاتحاد للطيران لبحث خيارات خدمات الدفع على متن الطائرة وعلى الأرض، لتوفير تجربة سفر أكثر راحة وملاءمة للضيوف الصينيين.

وتأتي إضافة المنتجات والخدمات من علي بابا والشركات التابعة لها في إطار التزام مجموعة الاتحاد للطيران تجاه توسيع نطاق الخيارات المقدّمة للعملاء الصينيين.

وقال محمد عبدالله البلوكي، النائب التنفيذي للرئيس للشؤون التجارية في الاتحاد للطيران «هناك عدد متزايد ومثير للإعجاب من المسافرين الصينيين للخارج، ممن يتقصّون وجهات جديدة وتجارب متفرّدة، ولا شك أن حجم البضائع المنقولة المتولدة عن منصات التجارة الإلكترونية يعدّ مذهلاً».

وقال كريس تونغ، رئيس شؤون التسويق في علي بابا «لا شك أن النظام التجاري المتكامل لمجموعة علي بابا إلى ومصادر البيانات الكبرى، مع الخدمات والمنتجات المتفردة للاتحاد للطيران، ستسهم إلى حد كبير في تحسين تجارب سفر المسافرين الصينيين».