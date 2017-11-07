الشوط الثاني «كلمة السر» بـ 75 هدفاً

عمرو عبيد (القاهرة)

هبوط حاد أصاب معدل التهديف في الدوري، خلال الجولة السابعة، بعدما تراجع إلى 1.3 هدف في المباراة، عقب تسجيل ثمانية أهداف فقط، خلال مباريات الأسبوع، وهو المعدل الأقل على الإطلاق منذ انطلاق النسخة الجارية، حيث تجاوز الجولة الخامسة التي شهدت اهتزاز الشباك 9 مرات فقط بمعدل 1.5 هدف في المباراة.

وبقى الشوط الثاني، هو «كلمة السر» في مواجهات الجولة، حيث شهد إحراز 6 أهداف، مقابل هدفين فقط في الشوط الأول، لتسجل الفترة الثانية الحاسمة نسبة 75% من المساهمات التهديفية، وربع الساعة الأول من المباريات شاهداً على اهتزاز الشباك مرتين في توقيت مبكر، خلال مباراة واحدة جمعت بين «النواخذة» و«الإعصار»، في حين وزعت الأهداف الستة الأخرى، بالتساوي على فترات الشوط الثاني، بواقع هدفين كل ربع ساعة، أهمها هدف محمد أحمد «المارادوني» الذي حافظ لـ «الزعيم» على الصدارة في الدقيقة 82 على حساب «العنابي»، وهدف ليما الثاني الحاسم لفوز «الإمبراطور» على «العميد»، وهدف تعادل حتا برأس صامويل روزا، قبل نهاية المواجهة مع دبا الفجيرة بعشرين دقيقة فقط.

إجمالاً، ارتفعت أهداف الأشواط الثانية في البطولة إلى 75 هدفاً بنسبة 58.6%، مقابل اهتزاز الشباك 53 مرة في الأشواط الأولى، بنسبة 41.4%، هو ما يتماشى مع المعدلات العالمية للدوريات الأوروبية الكبرى، حيث سجلت الفرق الإنجليزية 57% من الأهداف في الشوط الثاني، مقابل 59% لفرق «الليجا»، في حين اهتزت الشباك في «الكالشيو» بنسبة 52.5% خلال الفترة نفسها.

وتعتبر الدقائق الأخيرة، هي الأغزر تهديفاً في الدوري حتى الآن، بعدما اهتزت الشباك خلالها 42 مرة، بنسبة 33% من إجمالي الأهداف، بواقع 30 هدفاً في آخر ربع ساعة بجانب 12 هدفاً بعد التسعين، كما استطاعت الفرق تسجيل 20 هدفاً مبكراً منذ ركلة بداية المباريات، وحتى الدقيقة 15 بنسبة 15.6%، ولم يُحرَز في نهاية الأشواط الأولى، سوى 13 هدفاً، وهي الفترة الأقل تهديفاً على الإطلاق.

جاء «الإمبراطور» على القمة، من حيث تسجيل الأهداف في الشوط الثاني، إذ سجل لاعبوه 11 هدفاً، في الفترات الثانية، من إجمالي 14 هدفاً للفريق في البطولة، وهو ما يعني تكثيف القوة الهجومية في المرحلة الحاسمة من عمر المباريات بنسبة 78.5%، وحل بعده مباشرة «الزعيم» و«أصحاب السعادة» بعد إحراز 10 أهداف في الأشواط الثانية، لكنها شكلت نسبة 62.5% لـ «البنفسج» مقابل 71.4% لـ «العنابي» من جملة أهدافهما.

على جانب آخر، كانت فرق الجزيرة، وعجمان والظفرة هي الأقل إحرازاً للأهداف في الأشواط الثانية، بواقع 3 أهداف فقط لكل منها شكلت نسبة 33% من أهداف الجزيرة، 37.5% لعجمان، و30% للظفرة الذي كان الفريق الأكثر تسجيلاً لها في الأشواط الأولى بالطبع، إذ هز الشباك سبع مرات خلال هذه الفترة، تبعه «الزعيم» و«فخر أبوظبي» بستة أهداف. ويعد «العنابي» هو أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف في وقت قاتل، حيث أحرز 8 أهداف خلال آخر ربع ساعة، والوقت المحتسب بدلاً من الضائع من عمر المباريات، منها 4 أهداف بعد الدقيقة التسعين، وشباب الأهلي دبي بستة أهداف، وهز من «الزعيم» و«الإمبراطور» الشباك 5 مرات في تلك الفترة، وجاء «النواخذة» في المرتبة الثانية، بعد «أصحاب السعادة» من حيث التسجيل بعد التسعين بثلاثة أهداف، كما تفوق «العنابي» أيضاً في إحصاء الفرق التي تجيد تسجيل الأهداف المبكرة، بعدما أحرز 3 أهداف في ربع الساعة الأول من عمر المباريات بالتساوي مع «فخر أبوظبي» و«البرتقالي».