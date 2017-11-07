اقتصادية رأس الخيمة تتلقى 845 شكوى من بداية العام

رأس الخيمة (الاتحاد)

تلقت إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية رأس الخيمة، 845 شكوى من المستهلكين بالإمارة منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر الماضي. وأشارت التقارير إلى أن عدم التزام المزود بقواعد المساواة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك تصدرت شكاوى المستهلكين، وحلت في المرتبة الثانية عدم إنجاز العمل بالفترة المحددة، تلاها عدم التزام أصحاب المنشآت التجارية ببنود الضمانات مثل إصلاح السلعة أو إجراء الصيانة وغيرها.

وأكدت فاطمة عبدالعزيز السويدي، مديرة قسم الحماية التجارية التزام الدائرة حماية المستهلكين سواء كانت الشكاوى ناتجة عن أعمال المنشآت التجارية أو المستهلكين ومحاولة إيجاد الحلول وفقاً لما خوله القانون للدائرة من محاولة تسوية النزاعات بشكل ودي في المقام الأول، حيث وصل مؤشر رضا المستهلكين خلال الربع الثالث إلى 97%، ليمثل ارتفاعاً إيجابياً مقارنة بالربعين الأول والثاني اللذين بلغ فيهما نسبة رضا المستهلك 94%.

وأشارت السويدي إلى أن الدائرة تستقبل كل الملاحظات والشكاوى والاقتراحات بمختلف وسائل التواصل الفعلية مثل الحضور للدائرة، وأخرى إلكترونية مثل المكالمات الهاتفية (الخط الساخن) أو خدمة الواتساب.