الإمارات والسعودية توقعان خطة عمل «المشغل الاقتصادي المعتمد»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت الإمارات والسعودية، أمس بدبي، خطة عمل اتفاقية المشغل الاقتصادي المعتمد، بهدف التنفيذ الفعال والسريع لتطبيق اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين الدولتين.

ووقع على خطة العمل محمد جمعة بوعصيبة مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، ومعالي أحمد بن عبدالعزيز الحقباني مدير عام الجمارك السعودية، بحضور معالي المفوض علي بن صبيح الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وراشد لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي، وأحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي، ومحمد مير عبدالرحمن السراح مدير عام جمارك الشارقة، وأحمد عبدالله بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالهيئة.

كما شهد التوقيع من الجانب السعودي المستشار عبد الرحمن الذكير، المشرف العام على شؤون المخاطر، وعبد العزيز المهوس مدير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ومحمد المعمر مدير العمليات في البرنامج، بالإضافة إلى عدد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين بالهيئة وإدارات الجمارك المحلية والجمارك السعودية.

وقال معالي المفوض علي بن صبيح الكعبي، إن خطة العمل تمثل خطوة جديدة في مسيرة تعزيز العلاقات الجمركية بين البلدين الشقيقين، كما أنها تمثل المرحلة التمهيدية لتطبيق اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين البلدين خلال العام المقبل في إطار مخرجات خلوة العزم.