«القوة البدنية» تطلب تنظيم بطولتي العالم وآسيا

دبي (الاتحاد)

أكد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة والقوة البدنية بان الإمارات تتطلع لاستضافة بطولة آسيا للقوة البدنية في العام 2018، تمهيداً لاستضافة بطولة العالم 2019،.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري، الذي جمع رئيس الاتحاد الدولي للقوة البدنية جاستن باراج من لوكسمبورج، والنرويجي ديتمر وولف عضو دولي القوة البدنية الدكتور، والإيراني فرشد سلطان رئيس الاتحاد الآسيوي الإيراني، أمس، في مقر اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية، بحضور أحمد جوهر عضو الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات وعبد المجيد يزبك السكرتير الفني للاتحاد، وفيصل الغيص رئيس لجنتي القوة البدنية والحكام. وتم في اللقاء الاتفاق على أن يتقدم الاتحاد بطلب الاستضافة على أن تتم دراسته في اجتماع العمومية الدولية وإقراره في وقت لاحق.

وعبر رئيس الاتحاد الدولي عن سعادته لما أسفر عنه اللقاء التشاوري من مكتسبات يمكن أن تساهم بتطور رياضة القوة البدنية على مستوى الإمارات وآسيا والعالم وقدم شكره لرئيس الاتحاد لحسن الضيافة والاستقبال.