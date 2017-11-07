«اقتصادية الشارقة» تنظم ورشة عمل حول آلية تصميم الحسابات القومية

الشارقة (الاتحاد)

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ورشة عمل تخصصية تحت عنوان «آلية تصميم الحسابات القومية»، بالتعاون مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وبحضور عدد من موظفي الجهات المحلية الحكومية بالشارقة كدائرة الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وعدد من موظفي دائرة التنمية الاقتصادية، تماشياً مع الاحتفال بيوم الإحصاء العالمي، وإيماناً في الدائرة بأهمية الإحصاءات والمؤشرات في التخطيط للمستقبل، قدم خبير الحسابات القومية عبد الشافي العشماوي في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عرضاً حول آلية العمل في المسوحات الإحصائية المختلفة، وأهمية ذلك للمجتمع والباحثين، ولربطها مع بيانات التراخيص وكأحد المتطلبات لبناء القدرات بإدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية بالدائرة.

كما استعرض منهجية العمل والتعاريف الدولية المختلفة التي يقوم عليها العمل في الحسابات القومية وبعض النتائج الإحصائية للمسوحات.

وأشارت نورة بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية بالدائرة إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية تمتلك تاريخاً في توثيق البيانات الاقتصادية والإحصائية، وإصدار التقارير والدراسات الاقتصادية، إلى جانب تطوير العمل الإحصائي الاقتصادي ليس فقط على مستوى الدائرة، ولكن على مستوى الإمارة من خلال هيكلة بيانات تراخيص الأعمال والانتقال من المفهوم الإداري إلى المفهوم الاقتصادي والمعلوماتي للبيانات بإصدار التقارير السنوية للدائرة، وتقرير رخص الأعمال بشكل سنوي.

وتندرج الورشة في إطار اهتمام الدائرة في توثيق العمل المشترك مع شركاء التنمية في الإمارة، من أجل تحسين إصدار البيانات وتوحيد المفاهيم ودعم مبادئ الإفصاح والشفافية الدورية وإدماج إطار إحصائي محلي للإمارة باستخدام المقررات الدولية الإحصائية، لا سيما أن الدائرة بدأت بالتوسع في إصدار التقارير والبيانات الخاصة بالعمل الاقتصادي من خلال إدارة التخطيط الاقتصادي والدراسات حيث قامت في العام 2012 بهيكلة بيانات الأعمال بالتعاون مع المستشار الاقتصادي للدائرة وهي البيانات التي تستخدمها اليوم إدارتي الشؤون الصناعية والشؤون التجارية، والتي تتعامل اليوم بشكل كبير مع بيانات قطاعي التجارة والصناعة.