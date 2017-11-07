«زووم» يحرز كأس «مؤسسات الشطرنج»

دبي (الاتحاد)

أحرز فريق زووم للسفريات كأس بطولة الاتحاد للمؤسسات والجاليات للشطرنج السريع في نسختها الأولى، التي نظمها اتحاد اللعبة، بقاعة نادي بلدية دبي على مدار يومين بمشاركة 81 لاعباً مثلوا 27 فريقاً.

وعقب انتهاء المنافسات، قام الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد ونجيب محمد صالح ممثل بلدية دبي، بتتويج الفائزين أصحاب المراكز الأولى، وجاء زووم للسفريات في المركز الأول برصيد 17 نقطة، وضم الفريق الأستاذ الدولي سالم عبدالرحمن، والأستاذ الدولي والتر أرنسيبيبا وأستاذ الاتحاد الدولي جاسم عبدالرحمن، وحصل على كأس البطولة والميداليات الذهبية بجانب جائزة مالية قدرها 3 آلاف درهم، وحل في المركز الثاني، فريق بلدية دبي برصيد 16 نقطة ومثله المهندس نجيب محمد صالح والأستاذ الدولي الكبير سوتشكو بارتوش وأستاذ الاتحاد الدولي عثمان موسى الذي أحرز 9 نقاط من 9 جولات، وحصل الفريق على الميداليات الفضية وجائزة مالية قدرها ألفي درهم.

ودخل فريق ديوا ضمن فرق الصدارة بعدما أحرز المركز الثالث برصيد 13 نقطة، مثله أحمد فريد والأستاذ الدولي إبراهيم سلطان وعلي عبدالعزيز، ونال الميداليات البرونزية وجائزة مالية قدرها ألف درهم، والرابع فريق راديو الفجيرة الذي مثله الأستاذ الدولي الكبير ميلادونيفيتش وأستاذ الاتحاد الدولي عمار السدراني، ومحمد سعيد اليليلي وسجل الفريق 12 نقطة، متساوياً مع فريق طيران الإمارات الذي حل خامساً وفريق الجالية السورية الذي جاء في المركز السادس، وحصلت الفرق الثلاثة على 500 درهم لكل فريق.

وأقيمت البطولة طبقاً للنظام السويسري، و15 دقيقة لكل مباراة بالإضافة إلى 10 ثوان لكل نقلة من ضربة البداية وسمح لكل فريق بالمشاركة بـ3 لاعبين كما تم تطبيق قوانين الاتحاد الدولي للشطرنج بالنسبة لمسابقات الشطرنج السريع، واللائحة الفنية لاتحاد الإمارات للشطرنج لعام 2017.