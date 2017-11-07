إعادة نهائي كأس نائب رئيس الدولة للطائرة 28 نوفمبر

أسامة أحمد (دبي)

قررت لجنة أحداث الكرة الطائرة في اجتماعها الذي عقدته مساء أمس الأول برئاسة الدكتور أحمد المطوع، إعادة نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة بين العين وبني ياس، والذي فاز بنتيجته «البنفسج» 1/‏3، حيث تقام المباراة المعادة 28 نوفمبر الجاري بصالة الوصل، بعد أن اطلعت اللجنة على رد الاتحاد الدولي على خطاب اتحاد اللعبة بشأن الأحداث التي رافقت المباراة في نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة التي أقيمت 20 أكتوبر الماضي بصالة نادي شباب الأهلي دبي، حيث أكد «الدولي» حدوث خطأ في تطبيق القواعد الرسمية للعبة والخاصة بالقاعدة 7-15 بشأن التبديل الاستثنائي، واستناداً إلى المادة 95 من لائحة المسابقات التي تنص على أنه إذا ثبت خطأ في تطبيق القواعد الرسمية في إحدى المباريات، تلغى نتيجتها وتعاد.

كما قررت اللجنة فرض عقوبة مالية قدرها 1000 درهم على محمد اللقاني مدرب الفريق الأول بنادي بني ياس نظراً لاعتراضه بصورة غير لائقة على قرارات حكام المباراة، وكذلك توجيه لفت نظر للاعبي نادي بني ياس عوض سالم فرج ومحمد صالح طويرد، ولاعب نادي العين ماجد ثاني عبيد، وحثهم على الالتزام بالسلوك الرياضي خلال المباريات.

حضر الاجتماع، مبارك حارب زويد نائب رئيس اللجنة، والشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، ومحمد عبد الله الخوري، وعلي درويش الفلاسي، أعضاء اللجنة. وأوضح الدكتور أحمد المطوع، رئيس اللجنة، أن اتحاد الطائرة لن يتردد لحظة في تصحيح المسار بعد الأحداث التي رافقت النهائي، مشيراً إلى أنه يرفع دائماً مبدأ الشفافية والمصداقية، وإعطاء كل ذي حق حقه.

من ناحية أخرى، يفاوض فريق الوصل لاعباً أوروبياً للعب في صفوف «الإمبراطور»، وعمل الجهاز الفني الذي يقوده الجزائري كريمو للموسم الرابع على التوالي على ترتيب أوراق الفريق بعد النتائج غير المرضية التي حققها في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة من أجل رسم صورة طيبة في الدوري الذي يستهله «الأصفر» بملاقاة عجمان يوم الجمعة المقبل. وأوضح نبيل عبد الكريم، عضو مجلس إدارة الوصل، مشرف الألعاب الجماعية، أن النادي لن يستعجل في التعاقد مع الأجنبي الأوروبي من أجل الوصول إلى اللاعب الذي يمثل إضافة للفريق حتى لو لعب المباراة الأولى بالمواطنين فقط.