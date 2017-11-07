قرعة جوهرة تاج زايد ومونديال «أم الإمارات» اليوم

محمد حسن (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، واحتفالًا بمرور 10 سنوات على انطلاق فعاليات المهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية تجري في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم بقاعة مسرح الأرشيف الوطني في أبوظبي، مراسم القرعة العلنية لسباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للخيول العربية الأصيلة الذي يعتبر الأقوى والأغلى على المستوى العالمي، حيث يشارك فيه 16 خيلاً من جميع قارات العالم وعد الأقوى من حيث التصنيف، منها 10 خيول من الخارج، إضافة إلى 6 خيول من داخل الدولة، وتبلغ جائزته المالية المليون و200 ألف يورو.

وتجري اليوم أيضاً قرعة الجولة الختامية لمونديال «أم الإمارات» للسيدات، وإجمالي جوائزها 200 ألف درهم، وقرعة الجولة الختامية لبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين، التي يصل إجمالي جوائزها 150 ألف درهم، إلى جانب بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان للخيول الصغيرة «البوني»، وسباقات كأس مزرعة الوثبة ستاليونز، وكأس شهداء الإمارات، وجائزة شهداء الإمارات، التي ستقام الجمعة المقبل على مضمار نادي أبوظبي للفروسية ضمن فعاليات ختام النسخة التاسعة للمهرجان، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات» أبوظبي العاصمة ، وهو الحدث السنوي الأبرز في عالم صناعة الخيول العربية الأصيلة.

وينتظر أن تحظى مراسم قرعة السباقات الثلاثة، بحضور ممثلين من هيئة الإمارات لسباق الخيل، إضافة إلى عدد من ممثلي الجهات الحكومية والشركات الراعية، وعدد كبير من رجال الإعلام وأجهزة التلفزيون، والوفود والملاك العالميين والمحليين والمربين والمدربين والفرسان، إلى جانب حضور أكثر من 800 مدعو، في ختام النهائيات.

وتتجه أنظار محبي سباقات الخيول العربية لمتابعة هذا الحدث الكبير في العالم لتنشر المتعة والإثارة ضمن أجواء رائعة تتضمن أنشطة شيقة واكتملت استعدادات ختام النسخة التاسعة من المهرجان وسيتضمن برنامج الختام العديد من الفعاليات.