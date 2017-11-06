ليبيا: قطر تشوش على توحيد الجيش

دبي (العربية. نت)

كشف الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، أن قطر منزعجة من مخرجات اجتماعات القاهرة الهادفة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وأوضح أن الدوحة سعت للتشويش على الاجتماعات.

وكانت القاهرة استضافت الأسبوع الماضي اجتماعاً شارك فيه عدد من العسكريين الذين يمثلون مختلف الأطراف الليبية. وتوصل الأطراف لاتفاق قد ينهي الانقسام الدائر، ويجمع الجيش الليبي تحت قيادة موحدة.

وكان المسماري، أعلن في وقت سابق من أكتوبر الماضي، أن تنظيم «داعش» والأذرع الإخوانية والتنظيمات التابعة لـ «القاعدة» تحالفت في ليبيا لنشر التطرف.

كما أكد أن قطر تنقل مسلحي «داعش» من سوريا إلى ليبيا، وأن دعمها المالي للجماعات الإرهابية مستمر في البلاد.