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حليف كبير لترامب يدلي بتصريحات عنصرية ضد أوباما وزوجته
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تاريخ النشر: السبت 24 ديسمبر 2016

أ ف ب

أثار رجل الأعمال كارل بالادينو، الذي شارك في رئاسة حملة انتخابات دونالد ترامب في نيويورك، موجة من الغضب بعد أن تمنى وفاة الرئيس باراك أوباما وزوجته وأدلى بتصريحات عنصرية بحقهما.

وعبر بالادينو عن أمانيه في مقال نشرته الجمعة أسبوعية "ارت-فويس" عندما أجاب ردا على سؤال أن أكثر ما يتمنى حدوثه في 2017 أن يصاب أوباما "بمرض جنون البقر بعد أن يقبض عليه متلبسا (مع ثور) ويموت قبل محاكمته".

ولدى سؤال المرشح الجمهوري السابق لمنصب حاكم نيويورك عن أكثر ما يتمنى أن يرحل السنة المقبلة، رد بقوله "ميشيل أوباما".

وأضاف "أود أن أراها تعود ذكرا وأن يتم إطلاقها في مجاهل زيمبابوي حيث تعيش سعيدة في مغارة مع الغوريلا ماكسي".

وسرعان ما أثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة بين المسؤولين وعلى مواقع التواصل.

ووصف حاكم نيويورك اندرو كيومو أقوال بالادينو بأنها "عنصرية وبشعة ومثيرة للاشمئزاز". ... المزيد
     
 

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