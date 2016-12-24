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إصابة ممثلة شهيرة بنوبة قلبية على متن طائرة
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تاريخ النشر: السبت 24 ديسمبر 2016

رويترز

نقلت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" عن مسؤولين في إدارة الطوارئ أن الممثلة الأميركية كاري فيشر أصيبت بنوبة قلبية يوم الجمعة خلال رحلة على طائرة كانت متجهة من لندن إلى لوس أنجليس وتم الإسراع بنقلها وهي في حالة حرجة إلى مستشفى بعد هبوط الطائرة.

كانت فيشر (60 عاما) تقوم بجولة للترويج لكتاب جديد. وتشتهر فيشر بدور الأميرة ليا في سلسلة أفلام (حرب النجوم).

وأورد أيضا موقع (تي.إم.زي) المعني بأخبار المشاهير على الإنترنت وكذلك وسائل إعلام أخرى أن فيشر أصيبت بنوبة قلبية على الطائرة قبل وصولها إلى مطار لوس أنجليس الدولي.

وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء في لوس أنجليس أن طاقما طبيا من إدارة الطوارئ انتظر رحلة قادمة في المطار لعلاج مريض أو مريضة من "نوبة قلبية" حيث قدم الفريق "مساعدة متقدمة منقذة للحياة" للمريض أو المريضة قبل نقله إلى المستشفى.

لكن المتحدث اريك سكوت امتنع عن تقديم معلومات عن هوية أو عمر أو حتى جنس المريض أو الظروف الأخرى، مشيرا إلى قوانين السرية الطبية. ... المزيد
     
 

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