إصابة ممثلة شهيرة بنوبة قلبية على متن طائرة

نقلت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" عن مسؤولين في إدارة الطوارئ أن الممثلة الأميركية كاري فيشر أصيبت بنوبة قلبية يوم الجمعة خلال رحلة على طائرة كانت متجهة من لندن إلى لوس أنجليس وتم الإسراع بنقلها وهي في حالة حرجة إلى مستشفى بعد هبوط الطائرة.
كانت فيشر (60 عاما) تقوم بجولة للترويج لكتاب جديد. وتشتهر فيشر بدور الأميرة ليا في سلسلة أفلام (حرب النجوم).
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وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء في لوس أنجليس أن طاقما طبيا من إدارة الطوارئ انتظر رحلة قادمة في المطار لعلاج مريض أو مريضة من "نوبة قلبية" حيث قدم الفريق "مساعدة متقدمة منقذة للحياة" للمريض أو المريضة قبل نقله إلى المستشفى.
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