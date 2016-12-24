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«الصحة العالمية»: لقاح فعال «بنسبة 100%» ضد إيبولا
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تاريخ النشر: السبت 24 ديسمبر 2016

باريس (أ ف ب)

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن لقاحاً كندي الصنع ضد فيروس إيبولا الذي أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص في غرب أفريقيا، فعال «بنسبة تصل إلى 100%» للقضاء على هذا الفيروس.

ولم تسجل أي إصابة بالفيروس في أوساط لأشخاص الذين تلقوا هذا اللقاح العام الماضي في غينيا والبالغ عددهم نحو 6 آلاف، في مقابل تسجيل 23 حالة عند المجموعة غير المشمولة باللقاح، بحسب نتائج التجربة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع سلطات البلاد وشركاء دوليين.

وقالت الطبيبة ماري-بول كييني نائبة المديرة العامة للمنظمة الأممية ،إن «النتائج تدفعنا للظن أن اللقاح فعال جداً، حتى أنه قد يكون فعالا بنسبة 100%».

وقدر فريق البحث الذي أشرفت عليه أن فرص أن يكون هذا اللقاح المسمى «ار في اس في - زيبوف» فعالا بنسبة تتخطى 80% في خضم انتشار وباء إيبولا، قد تبلغ 90%.

وكتب العالم الأميركي المستقل توماس بيسبرت في مجلة «ذي لانست» الطبية التي نشرت أمس النتائج النهائية للتجربة «أخيراً وبعد 40 عاماً، بات لدينا مبدئياً لقاح فعال ضد مرض إيبولا».

     
 

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