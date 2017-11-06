اختلاس 5 ملايين دولار من مساعدات لمكافحة إيبولا بغرب أفريقيا



تاريخ النشر: الإثنين 06 نوفمبر 2017 جنيف (أ ف ب) كشف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عن عمليات اختلاس في غرب أفريقيا تفوق قيمتها 5 ملايين دولار بتواطؤ من بعض موظفيها طاولت أموالاً لمكافحة وباء إيبولا بين سنتي 2014 و2016. وجاء في بيان أصدرته المنظمة أن «الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، يشعر بالسخط إزاء اكتشاف عمليات التزوير هذه» في غينيا وسيراليون وليبيريا. وأودى وباء إيبولا بحياة أكثر من 11 ألفاً و300 شخص، كما أصاب ما يقرب من 29 ألف شخص غالبيتهم في هذه البلدان الثلاثة بغرب أفريقيا. وذكّر الاتحاد الدولي أن العمليات التي أطلقت لتطويق الوباء كانت «من بين الأكثر تعقيداً في التاريخ الحديث للأنشطة في الميدان الإنساني»، مبيناً أنه دفع عشرات ملايين الدولارات للمؤسسات التابعة له في هذه البلدان.