التحالف يقصف «داعش» بـ 19 ضربة

واشنطن (وكالات)
أعلنت قوة المهام المشتركة المسؤولة عن عمليات التحالف الدولي المناهض «لداعش»، شن مقاتلاتها 19 ضربة مدمرة خلال ال24 ساعة الماضية، مستهدفة مواقع التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق. وذكرت القيادة المركزية للتحالف في بيان أمس، أنها نفذت 10 غارات ضد مواقع التنظيم قرب مدن الرقة وعين عيسى ودير الزور في سوريا، مسفرة عن تدمير الأهداف.
وأضافت القيادة المركزية أنها استهدفت أيضاً مواقع للتنظيم الإرهابي بـ 9 غارات قرب الموصل وبشير وحديثة وراوة وسنجار ملحقة أضرارا كبيرة بمصالح الجماعة المتشددة.
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بيروت (وكالات)
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