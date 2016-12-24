التحالف يقصف «داعش» بـ 19 ضربة



تاريخ النشر: السبت 24 ديسمبر 2016 واشنطن (وكالات) أعلنت قوة المهام المشتركة المسؤولة عن عمليات التحالف الدولي المناهض «لداعش»، شن مقاتلاتها 19 ضربة مدمرة خلال ال24 ساعة الماضية، مستهدفة مواقع التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق. وذكرت القيادة المركزية للتحالف في بيان أمس، أنها نفذت 10 غارات ضد مواقع التنظيم قرب مدن الرقة وعين عيسى ودير الزور في سوريا، مسفرة عن تدمير الأهداف. وأضافت القيادة المركزية أنها استهدفت أيضاً مواقع للتنظيم الإرهابي بـ 9 غارات قرب الموصل وبشير وحديثة وراوة وسنجار ملحقة أضرارا كبيرة بمصالح الجماعة المتشددة. .. والتنظيم يسيطر على رتل نظامي وأسلحة ثقيلة بحمص بيروت (وكالات) أفادت تقارير صحفية نقلاً عن مصادر ميدانية أمس، أن تنظيم «داعش» الإرهابي سيطر على رتل للقوات السورية النظامية يتألف من 48 عسكرياً، وانتزع قرى عدة ونقاطا أمنية من الجيش الحكومي والمليشيات المتحالفة معه في ريف حمص الشرقي. وأوضحت المصادر نفسها، أن التنظيم الإرهابي سيطر أمس على عدة قرى ونقاط عسكرية تابعة للقوات الحكومية، في جب الجراح بريف حمص، مضيفة أنه احتجز رتلاً من 48 جندياً وآليات تحمل أسلحة ثقيلة وذخيرة، بكمين على طريق ترابي يصل بين الفرقلس ومطار التيفور العسكري. وقالت مصادر إن «داعش» استولى على الرتل بعد وصوله إلى قرية الشنداخيات، في ريف حمص الشرقي.