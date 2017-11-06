«امرأة مع فكر».. حوار مع الذات والتطور

محمد عبدالسميع (الشارقة)

الاستثمار في العقول البشرية هو الاستثمار الحق لبلوغ مستقبل أفضل. هذا ما تناولته الكاتبة آلاء التميمي في ندوتها النقاشية «عقول من ذهب.. امرأة مع فكر.. حوار مع الذات». والتي أقيمت بملتقى الكتاب أمس الأول ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب.

أشارت التميمي إلى أن العقل البشري منحة كبيرة منحها الله للبشر كي يتفكروا ويتدبروا ويتبصروا، فعقول البشر متساوية، ولا تكون السيادة إلا باختلاف معدلات الذكاء والتفكير. وأضافت: خلق الله الجبال والوديان والمعجزات الإلهية وترك الأراضي خالية للإنسان ليستلهم من خلق الله ويعمر الأرض فاتت فكرة التعمير والبناء والبحث عن الطعام والمأوى فابتكر وأنتج العقل البشري الوسائل التي تعينه على مواجهة متطلبات الحياة.

وتابعت: لقد أصبح الاستثمار في العقول هدفاً ومبتغى للدول المتقدمة، حيث تبذل الجهود للبحث عن تلك العقول واستقطابها واستثمارها وتهيئة البيئة المناسبة لها لتبدع وتنطلق في آفاق التميز والرقي والإبداع. وأوضحت أن مفهوم الاستثمار في العقول عملية ثقافية، تهدف إلى تحسين نوعية الحياة الإنسانية، وذلك من خلال تحسين قدرة الإنسان في التعامل مع العلم والمعرفة وتقنيات العصر، والتحاور مع الآخر.