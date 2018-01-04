رأس الخيمة، القاهرة (الاتحاد)

قال خليل الطويل المشرف على الكرة بنادي الإمارات، إن ناديه ينتظر الرد خلال ساعات قليلة من النادي الأهلي المصري على عرض استعارة مؤمن زكريا، في ظل حاجة ناديه الكبيرة إلى خدمات اللاعب لدعم صفوفه.

وأوضح الطويل أن ناديه طلب من إدارة الأهلي سرعة الرد على العرض، خاصة وأن باب الانتقالات يغلق بشكل رسمي يوم الاثنين المقبل، ويجب إتمام الصفقة سريعا والتوصل إلى اتفاق نهائي.

وأضاف الطويل، بأن ناديه أرسل عرضا في البداية للأهلي لضم مؤمن زكريا، وطلب النادي الأحمر زيادة القيمة المالية، وهو ما استجاب له الإمارات، وأرسل عرضاً جديداً بقيمة مالية أكبر، وينتظر الرد خلال ساعات، ويتمنى أن يكون قرار الأهلي إيجابياً بشأن انتقال مؤمن زكريا للفريق قبل غلق باب القيد، خاصة وأن اللاعب نفسه رحب بشدة بالانضمام للإمارات واللعب في صفوفه واتفق على كافة التفاصيل المالية.

الطويل قال إن انضمام مؤمن زكريا للإمارات سيكون بداية جيدة لعودة اللاعبين المصريين للدوري الإماراتي مرة أخرى على غرار النجوم الذين لعبوا في صفوف الأندية الإماراتية من قبل، وعلى رأسهم حسني عبد ربه ومحمد أبو تريكة ومحمد زيدان ومحمود شيكابالا، وغيرهم.