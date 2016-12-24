أطفال ضحايا الإهمال.. مطالبات بتشريع يعاقب ولي الأمر المهمل على غرار قانون وديمة

استطلاع: فهد بوهندي

تزايدت في الآونة الأخيرة الحوادث التي يروح ضحيتها أطفال أبرياء، إذ لم تمر أيام قليلة على غرق أحد الأطفال في بركة السباحة في منزل ذويه في منطقة مسافي، حتى فوجع الأهالي بسقوط طفلة من شرفة منزل ذويها في إحدى البنايات السكنية في منطقة مربح، وتلاها بعد أيام فقط خبر وفاة أحد الأطفال إثر سقوط بوابة حديدية عليه..

«الاتحاد» تستطلع الأسباب التي تودي بحياة فلذات أكبادنا بين الحين والآخر وتقلب حياة الأهل رأساً على عقب.

يقول المواطن سالم الناعور: «إن الأطفال أمانة أودعها الله بين أيدي أولياء الأمور، ويجب علينا جميعاً أخذ الحيطة وتوخي الحذر للمحافظة على سلامتهم وعدم تعريضهم للمخاطر، إذ من الواضح جداً أن سقوط طفلة من أدوار علوية في إحدى الشقق هو حتماً نتيجة فعلية لإهمال وسوء تصرف الأسرة إضافة إلى غياب اشتراطات السلامة ومنها حواجز أو إغلاق النوافذ. وأضاف:

يجب أن تكون الأم على وعي تام وحرص كبير على سلامة أبنائها ولا تتكل على الشغالات بشكل كلي لمراقبة أبنائها لأن كثيراً من الأطفال لا ينصاعون لأوامرهن.