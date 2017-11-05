بيع لوحات رسمتها «أنثى فيل هندي» في مزاد

بودابست (رويترز)

باع سيرك مجري متجول في مزاد أمس الأول السبت، لوحات صنعتها «أنثى فيل» هندي، تدعى «ساندرا»، تجيد الإمساك بالفرشاة وتعشق الرسم.

وقد بيعت ثلاث لوحات كانفاس تجريدية صنعتها أنثى الفيل البالغة من العمر 42 عاماً، واحتوت على خطوط بألوان مختلفة، تشبه أنهاراً بنحو 40 ألف فورنت (150 دولاراً) للوحة الواحدة.

وبيعت لوحة رسم فيها فنان مجري ساندرا نفسها مقابل 260 ألف فورنت، ومن المقرر تخصيص إيراد هذا المزاد لمصلحة أحد مواقع حماية الأفيال في ماليزيا.

قال فلوريون ريتستير، مربي ومالك ساندرا، الذي يعمل أيضاً مديراً للسيرك، إن ساندرا ترسم بخرطومها وهي سعيدة لقيامها بذلك.

وأضاف قائلاً: «فقط أساعدها في تغيير الفرشاة ووضعها في الألوان وهي تقوم بالباقي بنفسها.. أشجعها بقول إن هذا جيد فعلاً أو إن هذا لم يكن جيداً للغاية.. نحن معاً منذ 40 عاماً، لذا فإن علاقتنا مثل فردين في عائلة».