موقع بـ10 آلاف عنوان ينطلق من «الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

افتتح أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، مساء أمس الأول، في معرض الشارقة الدولي للكتاب، موقع «تلك الكتب» الصادر بنسخته العربية عن اللغة الصينية، ليتيح أمام القارئ العربي نحو 10 آلاف عنوان كتاب موجه للقارئ العربي، بينها الكتب الحاصلة على أرفع الجوائز في المحافل والمعارض حول العالم.

وجاء انطلاق الموقع بحضور كل من: هيثم حافظ رئيس اتحاد الناشرين السعوديين، وفتحي البس، رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، وسعود المنصور رئيس اتحاد الناشرين الكويتيين، ومحمد المعالج رئيس اتحاد الناشرين التونسيين، وجمع غفير من رواد المعرض.

ورحب العامري في كلمة له بالمناسبة بهذا الموقع الجديد قائلاً: «يشكل إطلاق مثل هذا المنجز الثقافي المتميز فرصة لافتة ومهمة لإثراء المحتوى العربي بشكل خاص، والمشهد الثقافي العربي بشكل عام، ونعتقد أن هذا الموقع سيكون بمثابة جسر مهم للتبادل الثقافي، وخطوة لافتة من أجل التواصل والتعاون بين الشعوب، بما يضمن شيوع ثقافة المحبة والسلام والتسامح والتبادل الثقافي الثري والبنّاء».

من جهتها، قالت الدكتورة هيفاء تشين يانغ مديرة العمليات في موقع (تلك الكتب): «يمثل هذا الموقع الذي يعد هديّة ثقافية من الحكومة الصينية أكبر تجربة لإنتاج الكتب في الوطن العربي، وهو موقع غير ربحي، يهدف إلى دعم الناشرين العرب لتوفير فرصة نشر كتبهم وتوجيهها إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور حول العالم، وسنواصل تطوير الموقع بشكل مستمر بما يضمن تقديم أكبر خدمة ممكنة للناشر والقارئ العربي رغبة منا في دعم هذه العلاقات التي نطمح لها مزيداً من التألق والازدهار».

جدير بالذكر أن موقع (تلك الكتب) متاح للهواتف الذكية من نظام أبل ونظام آندرويد، ويمكن تحميله بشكل مجاني، كما يمكن الحصول على مجموعة من الكتب المجانية التي يطرحها الموقع للجمهور شهرياً، إضافة إلى توفير أكثر الكتب التي يمكنهم شراؤها عبره، وفي جميع المجالات الفكرية والفنية والثقافية والعلمية وغيرها.