محمد عبدالسميع (الشارقة)
استضاف المقهى الثقافي بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، أمس الأول، الدكتور عمر عبدالعزيز في جلسة نقاشية بعنوان «الإعلام الجديد الثابت والمتغير في عالم التحديات الرقمية»، أدارتها الإعلامية عائشة العاجل.
أشار عبدالعزيز إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت تنعكس على كامل أوجه الحياة المعاصرة، وتكتسي طابعاً خاصاً في الإعلام المعاصر، وذلك استناداً إلى الطبيعة النوعية للإعلام الجيد، من حيث الفاعلية ومخاطبة قطاعات واسعة من الجمهور، ونمط الرسالة الإعلامية.
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وأشار إلى أن المصداقية من أصعب الاختبارات التي يواجهها الإعلام المعاصر، فالتفاعلية المقرونة بالوسائط الاجتماعية، تضع القائم على أمر الخطاب الإعلامي أمام تحد حقيقي، فالروافد المتاحة عبر الوسائط قد تكون مخاتلة وكاذبة وتفتقر إلى المصدر، وبهذا يختل بناء الخبر الكلاسيكي الصادق، المطالب حصراً بالعناصر الخمسة (المكان، الزمان، الشخصية، الكيفية، السبب). وأوضح أن الروافد الخبرية للإعلام الاجتماعي قد تنطوي على تجاوزات أخلاقية وقانونية، كمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد، أو القذف والإشاعات المدمرة، ونشر ثقافة الكراهية العرقية والطائفية. الأمر الذي يجعل التعامل مع إعلام الوسائط الاجتماعية، مقروناً بقدر كبير من الحذر والتروي. وأضاف: المنافسة الشديدة بين المحطات الإذاعية والتلفزيونية، والبحث عن الانفرادات والمتابعة الحثيثة للتطورات، مصائد مربكة للقائمين على الإعلام المرئي والمسموع، تؤدي إلى الاختلال في الأداء ومصداقيته. وأكد ضرورة تكامل المعرفة التقنية للوسائط المتعددة مع الثقافة الفنية الشاملة، وأن الإنسان سيظل في قلب المعادلة بوصفه رائياً وباحثاً وعارفاً ومبدعاً، وليس للتقنية أن تحل محله، بل إنها أداة من أدوات الإبداع.