الوحدة يكرم أبطال الجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

بتوجيهات سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، قام أحمد محمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم، بتكريم أبطال النادي للجو جيتسو قبيل انطلاقة المباراة، وحقق «عنابي الجو جيتسو» العديد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الفترة الماضية، منها المركز الأول محلياً والسادس عالمياً في بطولة أبوظبي جراند سلام جولة لوس أنجلوس، وكذلك المركز الأول محلياً والثاني عالمياً في بطولة عجمان الدولية للمحترفين، فضلاً عن فوزه بالمركز الأول محلياً والثاني عالمياً في بطولة البحرين الوطنية.