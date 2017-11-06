عبد الباسط: ترجمة فرصة كفيلة بـ «تغيير السيناريو»



تاريخ النشر: الإثنين 06 نوفمبر 2017 أبوظبي (الاتحاد) شدد عبد الباسط محمد مدير فريق الوحدة، على أن الجميع يشعر بالحزن على النتيجة التي انتهت عليها المباراة، وبحث «العنابي» على إسعاد جمهوره الذي زحف خلفه، مشيراً إلى أن الأسلوب الذي لعب به العين ساعده على الخروج بفوز ثمين من ملعب الوحدة الذي أهدر أكثر من فرصة، لو سجلت واحدة منها لاختلف السيناريو والنتيجة، وقال: بشهادة المحللين هناك عدد من الأخطاء التحكيمية المؤثرة، وتضرر منها «العنابي»، وفي المقابل فإن «الزعيم» بحث عن نقطة، واستغل خطأ سجل منه الهدف، وفي النهاية المباراة أصبحت من الماضي، ونهنئ العين، ونسعى لاستغلال فترة التوقف في التركيز وتجهيز الفريق، ليحصد أكبر عدد من النقاط فيما تبقى من الدور الأول. وقال: محمد عبد الباسط يخضع للفحص، بعد أن تعرض للإصابة بـ «كدمة» قوية في الركبة، فيما عاد وسالم سلطان إلى التدريبات، وخالد باوزير ينخرط في المران بعد أسبوع.