الهدف الإعجازي.. «13 ثانية» بـ «السرعة 20»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

قطع محمد أحمد مدافع العين ما يقرب من 70 متراً خلال 13 ثانية فقط، ليسجل هدفاً رائعاً في شباك الوحدة، ليضمن لـ «الزعيم» القمة المشتركة مع «الإمبراطور»، ولكل منهما 17 نقطة، واستخلص اللاعب «28 عاماً» الكرة في منتصف ملعب البنفسج»، وانطلق بها بسرعة 20 كيلو متراً في الساعة، متجاوزاً ثلاثة لاعبين بشكل مباشر، حتى مشارف منطقة جزاء «أصحاب السعادة»، قبل أن يودعها بيسراه لتسكن الشباك مسجلاً هدفاً إعجازياً، ربما يتوج بلقب الأفضل في نهاية الموسم.

واستطاع «الزعيم» رغم الغيابات، أن يقدم مباراة رائعة، بل عرضه الأجمل، أمام فريق متكامل مثل «العنابي»، لأن العين نجح في أن يصنع عدداً أكبر من محاولات التهديف، بلغت 6 فرص مقابل 4 فرص للوحدة الذي دخل اللقاء مدعماً بصفوف كاملة، مقابل غياب ثنائي الهجوم العيناوي الخطير، لكن في ظل عودة الموهوب «عموري» فإن فرص «البنفسج» هي الأخطر والأقرب للتسجيل.

ورغم أن «أصحاب السعادة» الأغزر تسديداً على المرمى، بإجمالي 7 محاولات، إلا أن خمس منها من خارج المنطقة في إشارة إلى نجاح دفاع العين في الصمود، وحرمان منافسه من نقاط تفوقه، وهو ما أجبر لاعبي الوحدة على التسديد البعيد، وتبقى نقطة أخرى، وهي تفوق الحارس خالد عيسى على نفسه، بعدما تصدى لمحاولات «العنابي» السبعة الدقيقة بنجاح باهر، أسهم في ظهور دفاع «البنفسج» بتلك الصلابة الواضحة.

ويحسب للعين أيضاً أنه تحدى ظروف النقص، وبرهن على أنه منافس قوي على البطولة هذا الموسم، فيما يحتاج الوحدة إلى مراجعة حساباته وإعادة ترتيب أوراقه، بعد أن حصد «نقطة» من «9 نقاط» أمام المنافسين المباشرين، وهو ما يكلفه الكثير، إذا لم يتغير الحال في الفترة المقبلة، خاصة أن حظوظه قائمة في المنافسة، في ظل فارق الـ4 نقاط الذي يفصله من الوصل والعين المتصدرين.