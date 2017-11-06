زيارة محمد بن زايد تسعد أسرة الشهيد عبدالله الحوسني

أمين الدوبلي (أبوظبي)

جاءت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى أسرة الشهيد عبدالله أحمد عبدالله الحوسني لتمسح أحزان أسرته وتشيد بموقف البطل عمر الحوسني ابن الـ 16 عاما، الذي تحدى الظروف وقرر المشاركة في نزالات كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد أقل من 24 ساعة من علمه بنبأ وفاة شقيقه شهيد الواجب الوطني، وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد قلد عمر شقيق الفقيد الميدالية الذهبية التي فاز بها في كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو أمس الأول.

وقرر عمر المشاركة من أجل الفوز بالذهب وإهدائه إلى روح شقيقه، وفاز باجتياز خمسة منافسين أقوياء في نزالات وزن الـ 81 كجم للحزام الأزرق، خلال الجولة الثانية من البطولة التي استضافها نادي الجزيرة أمس الأول، وأكد عمر أن شقيقه الشهيد عبدالله كان قد أوصاه بالذهب في تلك البطولة المهمة التي تحمل اسماً غالياً على كل القلوب، خلال آخر مكالمة هاتفية معه قبل بضعة أيام، وأنه يشعر بالرضا عن نفسه لأنه أوفى بالوعد له.

أما والد الشهيد عبدالله فيقول: أسرتنا كلها رياضية والحمد لله، زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مسحت كل أحزاننا ونحن الآن نعيش فرحة وعزا ومجدا لم نعشه من قبل، فزيارة ولي عهد أبوظبي فخر وعز وتشريف وتكريم لنا.

ويواصل: «رؤية بو خالد تمسح كل الأحزان، فسموه يجبرك على الابتسام وسط الألم، بأسلوبه الراقي، وأخلاقه العالية، وحكمته الكبيرة، ومشاعره النبيلة، حيث قال سموه لي في حديثه الودي: «لم أحضر لتعزيتك، ولكني أتيت لأهنئك بالشهيد، في يوم العلم والفخر والكرامة، وهذا ولدنا عمر البطل، خير ما ربيت قرر المشاركة في بطولة الكأس، برغم الأحزان والعزاء، بطلنا حصل على الذهب كفو عليه وعليكم».

ويؤكد أحمد عبدالله الحوسني والد الشهيد أن كل أبنائه يعشقون الرياضة من صغرهم، حيث إن الشهيد كان يمارس رياضة الجري للمسافات الطويلة، وعمر يمارس لعبة الجو جيتسو، وشقيقهما يوسف الحوسني 21 عاما بطل محترف في الملاكمة، وعبر عن فخره بهم جميعا، وقال: الشهيد كان يعتز بكونه رياضيا، وكان ينصح إخوته دائما بالاستمرار في الرياضة، وتطوير المستوى، وأنا أشجع عمر على ممارسة الجو جيتسو وأيضا سلطان، وأرى في عمر مشروع بطل للمستقبل، برغم أنني كنت أخشى عليه من المشاركة في ظروف العزاء، إلا أنه فاجأني، وأسعدنا وحقق الذهب، وأهداه إلى روح شقيقه البطل. يدرس بطل الجو جيتسو عمر الحوسني في الصف العاشر بمدرسة أشبال القدس، ويتمنى أن يكون ضابطا للأمن، ليدافع عن الوطن، وأن يصبح بطلا للعالم في الجو جيتسو بالحزام الأسود ثم الأحمر، وهو يمثل المنتخب في كل المحافل، ويصعد منصات التتويج.. عمر عندما حقق الذهب في كأس صاحب السمو رئيس الدولة أكد أنها الميدالية الأغلى في مسيرته، برغم أنه عاشق للرقم واحد في البطولات الدولية والعالمية، فهو من حقق الذهب في أبوظبي جراند سلام بطوكيو ولوس انجلوس، وحقق الذهب في بطولة أبوظبي العالمية.

يؤكد عمر أن ذهبية كأس صاحب السمو رئيس الدولة لها مذاق خاص، لأنها أسهمت في إسعاد صاحب السمو ولي عهد أبوظبي أمير القلوب وكل أفراد أسرته، كما أنها لم تتحقق من فراغ، بل جاءت بعد نزالات قوية، كان النزال الأول هو الأصعب، لأنه كان تحت تأثير الأحزان، مشيرا إلى أن فوزه في النزال الأول كان أهم المحطات التي وفرت له الحافز، وأدخلته في أجواء البطولة.

وعن التحدي القادم لعمر الحوسني يقول: سوف أسافر غدا مع وفد الجزيرة للمشاركة في جولة أبوظبي جراند سلام التي تقام في ريو دي جانيرو، وأتمنى أن أحقق الذهب في البطولة لأهديه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي يمنحنا الأمل والتحدي وإرادة النصر بمجرد رؤيته، ويعطينا الثقة بأنفسنا، ويكفي أنني علمت أن الذهب يسعده في رياضة الجو جيتسو التي يدعمها، منذ تأسيسها حتى وصلت إلى العالمية، كنا أنني أرغب في إهداء الذهب إلى شقيقي البطل الذي كان يقف خلفي دائما في كل انتصار، وكان يمثل القدوة والمثل لي بانضباطه وتصميمه، وعزته بنفسه، وانتمائه لوطنه. في نفس السياق يقول محمد حسن السويدي رئيس شركة الجزيرة للألعاب المصاحبة إن عمر نموذج للاعب المميز سلوكياً وأخلاقياً وعلمياً، وأنه من خيرة اللاعبين في الجزيرة، مشيرا إلى أنه يقدر له مشاركته مع ناديه برغم ظروفه، ويحييه على إصراره وإرادته، وقوة شخصيته، وأن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لأسرته هي أكبر تكريم وتشريف تتمناه أي أسرة في الإمارات.