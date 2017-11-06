وينفري تساعد متسوقي «أمازون» في شراء الهدايا

القاهرة، سان فرانسيسكو (د ب أ)

اتفقت شركة التجارة الإلكترونية الأميركية «أمازون» مع المذيعة الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري، على تقديم النجمة التلفزيونية المساعدة للمتسوقين الذين يستخدمون تطبيق المساعد الشخصي الذكي «إليكسا» في شراء الهدايا الشخصية من خلال تقديم قائمة بالأشياء التي تفضلها «وينفري».

وذكر موقع «سي نت دوت كوم» للتكنولوجيا أن وينفري، ستقدم المساعدة للمستخدم الذي يلجأ إلى المساعد الشخصي الذكي «أليكسا» للبحث عن هدية مناسبة، من خلال عرض قائمة «الأشياء المفضلة» لدى النجمة الأميركية من خلال الأجهزة التي تستخدم تقنية «أليكسا» مثل «أمازون إيكو».

وذكرت شركة أمازون في إعلانها عن الخدمة الجديدة أن مستخدم تقنية المساعد الشخصي الذكي الذي يعمل بالأوامر الصوتية «أمازون اليكسا» يستطيع استخدام عبارة «إليكسا» دعيني اشترى الأشياء المفضلة لدى أوبرا»، حيث ستقوم المذيعة الشهيرة بالرد من خلال عرض قائمة السلع والمنتجات التي تفضلها وخصائص كل منتج وسلعة بصوتها. وبعد ذلك يمكن للمستخدم الرد على»أوبرا» بقوله» نعم «لشراء السلعة التي عرضتها المذيعة أولا«لكي يتم عرض منتج آخر».

تضم قائمة الهدايا المفضلة لدى«وينفري» العديد من السلع في مختلف المجالات من سماعات «بيتس إكس» إلى السويترات المصنوعة من الكشمير.