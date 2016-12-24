الثقة في الإمارات وراء نجاح «الأثقال» في «العربي»

سامي عبدالعظيم (دبي)

لم تتوقف نجاحات الأثقال على النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب في البطولات المختلفة على المستويين الإقليمي والقاري، إذ حصد 3 من أعضاء الاتحاد مناصب خلال الانتخابات الأخيرة للاتحاد العربي التي جرت في قطر على هامش بطولة قطر الدولية وكأس آسيا، وتم انتخاب خلود عبيد، عضو الاتحاد ضمن المكتب التنفيذي ورئيسة للجنة النسائية للمرة الأولى، واختيار فيصل الحمادي عضو مجلس الإدارة عضو المكتب التنفيذي الآسيوي لمنصب مساعد الرئيس، وجاسم العوضي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية الخليجية، لعضوية اللجنة الفنية، ونال محمد خير، السكرتير الفني للاتحاد عضوية إدارة البحوث وهو ما يعكس ثقة الاتحادات العربية والقارية في الإمكانات الكبيرة لأبناء الدولة.

وعبر سلطان بن مجرن رئيس اتحاد الأثقال، عن سعادته بفوز خلود عبيد بالمنصب، مشيراً إلى أن تفوقها على المرشحين جاء للثقة الكبيرة في القدرات التي تتمتع بها الإمارات، مشيراً إلى أن اختيار محمد يوسف المانع رئيس الاتحادين العربي والآسيوي، لجاسم العوضي وفيصل الحمادي لعضوية اللجنة الفنية ومنصب مساعد الرئيس، يؤكد قيمة العناصر المؤهلة والمسؤولة لتحقيق النجاح في السنوات القادمة.

وقال: ثقتنا كبيرة في الإمكانات الجيدة لأبناء الدولة لتأكيد الدور الإيجابي في التطوير ودعم النجاح الذي تحقق ونحن أمام مرحلة مهمة من العمل لمتابعة النجاح الذي تحقق وتأكيد مرحلة النتائج الإيجابية التي حصل عليها المنتخب في السنوات الماضية.

وأضاف: حظيت بوضع اللبنات الأولى لتفوق أبناء الدولة في الجانب الإداري على الصعيدين الإداري والرياضي، وحالياً نشارك في الاتحاد العربي في اللجان الفنية المسؤولية عن تنظيم البطولات ومناصب عديدة، وهذا يعني أننا في الطريق الصحيح، والمطلوب هو حضور الدولة في الكثير من المواقع الرياضية، حتى نحافظ على السمعة الاجتماعية والرياضية.