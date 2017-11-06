ثنائية لخيول جودلفين في حفل البريدرز كب الأميركي

دبي (الاتحاد)

احتفل فريق جودلفين بتحقيق ثنائية رائعة في حفل سباقات بريدرز كب، بعد أن أحرزت المهرة «وحيدة» لقب سباق المهرات والأفراس للفئة الأولى «تيرف»، وانتزع «تاليسمانيك» انتصاراً مستحقاً بسباق بريدرز كب (تيرف) الذي أقيم أمس الأول في ديل مار، بالولايات المتحدة الأميركية. وكلا الانتصارين يكافئان الأداء الرفيع والمتماسك لخيلين موهوبين منحا فارسيها وليام بيوك وميكايل برزلونا الانتصار الأول لكل منهما في قمة السباقات الأميركية. وبالنسبة للفارس ميكايل برزلونا، الفائز بسباق ابسوم داربي، فقد كانت المرة الأولى التي يزور فيها الولايات المتحدة.

وقدم برزلونا أداء احترافي عندما قاد المهر «تاليسمانيك» إلى خط النهاية ليحقق فوزاً مثيراً تغلب فيه بسهولة على «بيتش بترول» و«هايلاند ريل». وقال جو أوسبورن، الرئيس التنفيذي لجودلفين: «الثنائية التي تحققت في حفل سباق بريدرز كب تسلط الضوء على الامتداد العالمي الكبير للفريق، ويتضح ذلك من خلال النظر إلى هذين الخيلين وأصحابهما، وأين ولدا وترعرعا، والسلالات التي ينحدران منها، وأين تدربا ومن أشرف على تدريبهما والفارسين اللذين قادهما.. وغير ذلك، إنه جهد جماعي جبار. كما أنه مدعاة للفخر والسرور». واختتم أوسبورن قائلاً: من المفرح حقاً أن نرى الجميع يحققون النجاح الذي يستحقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.