«الأبيض» يحقق فوزاً ثميناً على عمان

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

تجاوز المنتخب الوطني لكرة السلة للكراسي المتحركة خسارة المباراة الافتتاحية للنسخة الثامنة من بطولة التعاون الخليجي أمام نظيره الكويتي الثلاثاء الماضي، ونجح في تحقيق انتصاره الأول على حساب المنتخب العماني بنتيجة 52/‏ 45 في الجولة الثالثة التي شهدتها صالة جامعة نيويورك في جزيرة السعديات مساء أمس الأول، ليعزز من حظوظه في المنافسة، فيما نجح المنتخب السعودي في تخطي نظيره البحريني بفارق 13 نقطة 71-58 في الجولة نفسها.

وبات جدول الترتيب بعد ختام اليوم الثالث تصدر المنتخب السعودي برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب الكويتي، فيما حل المنتخب الوطني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وخلفه منتخبا عمان والبحرين برصيد نقطتين لكل منهما.

وتقام اليوم مواجهتان تجمعان عمان مع البحرين في الساعة الرابعة عصراً، ثم لقاء الكويت «حامل اللقب مع نظيره السعودي في السادسة مساء في مواجهة من العيار الثقيل تسلط عليها الأنظار كونها تحدد وبشكل كبير ملامح المنتخب البطل، علماً أن ليلة أمس شهدت مواجهتي الكويت مع عمان والإمارات مع السعودية.

وأكد ذيبان المهيري أن تحضيرات المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للكراسي المتحركة، جاءت قوية بعدما خاض معسكراً تدريبياً استمر 28 يوماً في إنجلترا، التقى فيه العديد من فرق المقدمة الإنجليزية محققاً العديد من الفوائد الفنية التي انعكست وبشكل إيجابي على أدائه في البطولة رغم خسارته المباراة الافتتاحية أمام حامل اللقب الكويتي.