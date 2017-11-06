الشارقة تستضيف سباق «ريد بُل تورك» العالمي



تاريخ النشر: الإثنين 06 نوفمبر 2017 الشارقة (الاتحاد) تستضيف الشارقة، سباق «ريد بُل تورك» العالمي للمرة الأولى على مستوى الدولة 15 ديسمبر المقبل بدعم شركة أرادا للتطوير العقاري، ويستقطب الحدث 40 سائقاً محترفاً يتنافسون في عربة صحراوية ذات تصميم خاص، حيث تصل قوة المحرك إلى 1200 حصان فيما قيمة العربة تبلغ مليونين درهم. وتعد البطولة فرصة للسائقين، عندما يتنافسون وجها لوجه، لإظهار مهاراتهم وحركاتهم وإبداعاتهم في القيادة لكسب نقاط إضافية في فئات مختلفة مثل الزمن الأسرع على المضمار والقيادة على العجلات الخلفية وتصميم السيارة وصوت المحرك، حيث تختلف القيادة على المضمار الذي صمم خصيصا من أجل هذا الحدث، عن القيادة في الصحراء. ويتأهل المتسابقون الفائزون من كل جولة للمنافسة في المرحلة التالية، فيما يتنافس آخر سائقين في الجولة النهائية من سباق «ريد بُل تورك» العالمي، وتتزامن البطولة مع إطلاق مشروع الجادة، أحدث المشاريع السكنية في الشارقة بمساحة تزيد على 24 مليون قدم مربعة في قلب الإمارة، والتي تضم مركز الجادة الرئيسي والمنطقة الترفيهية، حيث يستمتع عشاق الترفيه بمتابعة وممارسة الأنشطة الرياضية الداخلية والخارجية والخطرة في الإمارات الشمالية. وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «أرادا»: «يسرنا أن نكون شركاء ريد بُل في إقامة فعالية تحدث للمرة الأولى في الشارقة، إذ تَعد سلسلة«ريد بُل تورك» بجلب الكثير من المرح والحركة إلى مشروع الجادة، والتي تعد بدورها إحدى أهم المجمعات السكنية الحديثة في الدولة، وتنسجم هذه الشراكة مع الخطة الرئيسية للمشروع الذي وضع في مقدمة أولوياته ممارسة الرياضة وأسلوب حياة مميز لجميع سكان الجادة، ونتطلع لمتابعة قوى العروض الرياضية من السائقين المحترفين المشاركين.