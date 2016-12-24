«الاتحاد للطيران» ترعى فاطمة آل علي في «واشنطن كابتالز»

شمسه سيف (أبوظبي)

وقعت الاتحاد للطيران شراكة مع نادي «واشنطن كابتالز»، تقوم بموجبه شركة الطيران برعاية فاطمة آل علي، لاعبة فريق سيدات أبوظبي، ومنتخبنا لهوكي الجليد، لحضور مباراتين للفريق الأميركي في العاصمة واشنطن فبراير المقبل.

وكانت الرعاية بمثابة المفاجأة السعيدة للاعبة فاطمة آل علي التي دعتها الاتحاد للطيران الأسبوع الماضي في مقر الشركة الرئيس في أبوظبي، حيث تم تصوير فيديو ينقل تفاصيل إعلان الرعاية، وفرصة حضور مباراتين لفريق واشنطن كابتالز، والتواصل مع اللاعبين واكتساب الخبرات.

وأعلن عن المفاجأة من مقر النادي في واشنطن بيتر بوندرا، أحد لاعبي «واشنطن كابتالز» السابقين، وعضو مجلس الإدارة من خلال برنامج «سكايبي»، الذي كان متواجداً في أبوظبي نوفمبر الماضي، والذي أعجب بمهارات اللاعبة فاطمة آل علي على هامش منافسات كأس رئيس الدولة لهوكي الجليد، حيث نشر في حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» سلسلة تغريدات، مشيداً بمهاراتها وتقنياتها في اللعبة. وعلق قائلاً في إحدى التغريدات: «هذه هي فاطمة، تمثل منتخب الإمارات للسيدات لهوكي الجليد، في الحقيقة هي تملك يدان أفضل مني في لعبة الهوكي، وفي تغريدة أخرى بعد توقيع الرعاية قال: «اليوم نادي واشنطن كابتالز، والاتحاد للطيران شركاء في أن يتحقق حلم فاطمة آل علي قريباً، بحضور مباريات فريقها المفضل».

ومن جهتها، أعربت فاطمة آل علي عن سعادتها البالغة بالمفاجأة السارة التي تلقتها 13 ديسمبر الجاري وقالت: في الحقيقة لا أستطيع أن أصف مدى سعادتي بعقد الرعاية الذي حصلت عليه من قبل النادي المفضل لدي «واشنطن كابتالز» و«الاتحاد للطيران»، فقد بكيت فرحاً فور إعلان المفاجأة، ولم أستطع تمالك نفسي وانهمرت دموعي لا شعورياً، ومهما قلت لن تكفي الكلمات للتعبير عن شكري وامتناني لكلا الطرفين على منحي هذه الفرصة التي كنت أحلم بها منذ 3 سنوات، وهو أن أحضر مباريات فريق «واشنطن كابتالز»، ورؤية لاعبي المفضل الكساندر أفشكي.

وأضافت: الفرصة التي سأحظى بها في فبراير المقبل ستمنحني دافعاً أكبر في تطوير مستواي في اللعبة، وأن اكتسب خبرات جديدة، نتيجة الاحتكاك بأفضل اللاعبين حول العالم، أصحاب الخبرة، حيث أنني سأسعى لأن أستغل كل ثانية في كلتا المباراتين، لتعلم كل ما هو مفيد، ومن شأنه أن يعمل على صقل موهبتي في هوكي الجليد، وأعتقد أنها فرصة مناسبة للإعداد الذهني والنفسي قبل انطلاق منافسات كأس آسيا، وبالتالي سأنقل كل مفيد وجديد اكتسبته، إلى زميلاتي في المنتخب الذي سينافس على كأس آسيا مارس المقبل في البطولة التي ستقام في تايلاند.

ومن جهته، أشاد جمعة الظاهري الأمين العام لاتحاد الرياضات الجليدية، بما وصلت إليه رياضة الهوكي للسيدات في الإمارات، مشيراً إلى أن منتخبنا للسيدات هو الوحيد عربياً الذي ينافس على مستوى آسيا في البطولات المختلفة. وقال: نثمن جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، في دعم رياضة المرأة في المنطقة، كما نشيد بدور الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية للارتقاء برياضة المرأة، حتى تصل إلى أعلى المستويات.