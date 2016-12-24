«جود تريب» يحلق بسباق «تحضيري» جبل علي للميل

دبي (الاتحاد)

توج الجواد «ايه اف الجاحد» لخالد خليفة النابودة وبإشراف ارنست اورتيل وقيادة ريتشارد مولن بطلا لسباق الجولة الثانية من بطولة التحدي على كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لجمعية الإمارات لمربي الخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، البالغ جوائزه المالية 40 ألف درهم، برعاية مجموعة بيم. وأقيم أمس ضمن فعاليات السباق الخامس لمضمار جبل علي «سباق جميرا»، الذي تألف من ستة أشواط للخيول المهجنة والعربية الأصيلة، وبلغت إجمالي جوائز 465 ألف درهم، وحفل السباق الذي شهده 12 ألف متفرج بالإثارة والتكافؤ.

وتميز سباق كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالإثارة، خاصة في آخر 200 متر قبل أن ينفرد «الجاحد» بالصدارة ويتفوق بفارق 10 أرطال عن «درس الريف» لإسطبلات العجبان، وجاء ثالثاً «تواق» لمنصور خليفة سلطان بن حبتور، وسجل البطل 1:47:39دقيقة.

وقلب الجواد «بلاف» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف دروبا سلفرتنام وقيادة كريستوفر التوقعات في الشوط الثاني لمسافة 1950 متراً على لقب سباق الشعفار للاستثمار البالغ إجمالي جوائزه المالية 95 ألف درهم، وسجل البطل 1:58:71 دقيقة، وتفوق البطل بفارق 2,25 طول عن «إنساني» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وجاء ثالثاً «برابام» لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتمكن الجواد «جود تريب» لمحمد خليفة البسطي وبإشراف علي راشد الرايحي وبقيادة سعيد المزروعي، من تحقيق لقب سباق تحضيري جبل علي للميل البالغ إجمالي جوائزه المالية 110 آلاف درهم برعاية شادويل.

وجاء فوز «جود تريب» بفارق 1,5 طول عن «شاربلو» لبدر عبدالله المطوع، وحل ثالثاً «فرجت» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وحقق الجواد «تدمير» لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف اروين شاربي وقيادة انطونيو فريزو، فوزا استثنائيا في الشوط الرابع لمسافة 1800 متر على لقب سباق مزارع شادويل البالغ جوائزه 80 ألف درهم، وتفوق البطل بفارق 2 طول عن «تايدس رايس» للحارث حمد البادي، وجاء ثالثاً «سكاي جازر» لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وأكد الجواد «ساي نو مور» لمحمد خليفة البسطي، وإشراف دوج واتسون وقيادة باتريك دوبس في أول مشاركة، نجوميته بالشوط الخامس لمسافة 1400 متر على لقب شركة الساحل للمقاولات البالغ جوائزه 65 ألف درهم، وخطف اللقب.

وجاء فوز البطل بفارق 3,25 طول «بيكتوجراف» لمحمد علي الظاهري، وجاء في المركز الثالث «شيلونج» لعبدالغني عبدالله عبدالغني، وسجل البطل 1:25:90 دقيقة.

وانتزع الجواد «هايلين» لمصعب عبد القادر الريس، وبإشراف المدرب السوداني عمر دراج وقيادة الفارس التركي إسماعيل كاينكو جائزة الشوط السادس والختامي لمسافة 1200 متر على لقب الحضيبة للمقاولات، البالغ جوائزه 75 ألف درهم، وجاء ثانيا «بولينيشن» لدكتور علي رضا، وحل ثالثا «سبيشال بوي» لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.