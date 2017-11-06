مهرجان «الشارقة لريادة الأعمال» ينطلق 21 نوفمبر

الشارقة (الاتحاد)

يعقد مهرجان «الشارقة لريادة الأعمال» في الفترة ما بين 21 إلى 22 نوفمبر الجاري، تحت شعار «أيقظ روحك الريادية»، وبحضور عدد كبير من الخبراء والشركاء الاستراتيجيين، حسب ما أعلن مركز شراع أمس.

ويقام المهرجان، في نادي الشارقة للجولف والرماية، ليكون الحدث الأكبر في الإمارات حول الابتكار في ريادة الأعمال وملتقى نوعي لرواد الأعمال، والمستثمرين، والمبتكرين من داخل الإمارات وخارجها لتعزيز التعاون المشترك وتنويع الخبرات. ويهدف المهرجان للاحتفاء بروح ريادة الأعمال ومنصة لكل العاملين في قطاع ريادة الأعمال للجلوس معاً تحت سقف واحد والتشاور وتبادل الخبرات، وتمكين بعضهم بعضاً والتواصل لأجل مستقبل واعد. ويشارك بالفعالية على مدار يومين 1500 شخص ما بين رواد أعمال، شركاء حكوميين، مستثمرين محتملين، ومهتمين بالقطاع من مختلف دول العالم للتواصل سويا خلال ورشات عمل وندوات بهدف تمكين الشباب لتأسيس أعمالهم الصغيرة والمتوسطة.

كما يشارك بالمهرجان 60 مشروعا من بين أفضل الشركات الناشئة بالمنطقة. كما ستكون هناك مسابقة لرواد الأعمال للفوز بجائزة مالية يبلغ قدرها حتى 150 ألف درهم إماراتي، وسيقوم عدد من خبراء ريادة الأعمال بمراجعة المشروعات المتقدمة واختيار المناسب للفوز بالجائزة. وقالت مديرة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» نجلاء المدفع «إن إطلاق مهرجان الشارقة لريادة الأعمال أحد السبل الكثيرة التي نعمل من خلالها على تكريم أصحاب المشروعات القائمة، وتحفيز رواد الأعمال أصحاب الأفكار المستنيرة والواعدة. وستكون الفعالية التي تمتد على مدار يومين فرصة لتكريم وتقدير أصحاب الإنجازات الجديدة، وكذلك للتشاور مع مختلف الشركاء لتهيئة بيئة أفضل في مجال ريادة الأعمال ملؤها الإيجابية والحيوية».

وقالت نجلاء الأنصاري مديرة مشروع مهرجان الشارقة لريادة الأعمال «شراع» «سيكون مهرجان الشارقة لريادة الأعمال ملتقى يجمع أفضل الخبرات في مجال ريادة الأعمال لتكريم أصحاب المشروعات والأفكار المبتكرة. كما أننا نسعى لأن يكون المهرجان علامة بارزة على خريطة ريادة الأعمال بالدولة».

ويحضر الفعالية كوكبة من أصحاب الخبرات والشركات الكبرى، حيث يلتقون معاً لمناقشة عدد من الموضوعات ومنها ريادة الأعمال الاجتماعية، الاقتصاد الإبداعي، ومستقبل التقنية، التقنيات المالية «فينتيك»، ومن بين الشركاء الاستراتيجيين كل من مدينة الشارقة للإعلام «شمس».

وقال هادي بدري مسؤول الاستراتيجية الأول في إعمار العقارية «يعمل مركز شراع وبشكل قوي على بث ثقافة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة، ونود أن نعبر عن فخرنا واعتزازنا كوننا الشريك الاستراتيجي لمهرجان الشارقة لريادة الأعمال. تعد الفعالية منصة حقيقية لكل من لديه موهبة أو مشروع للترويج له خلال فترة انعقاد المهرجان. إنها شراكة قوية بين مؤسستين تعملان على تمكين جيل من رواد الأعمال بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني بشكل عام.»

وأكد شهاب الحمادي مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس» على تعزيز الشراكة مع مركز شراع، وأضاف «نحن مهتمون بتوثيق وتعزيز شراكتنا مع مركز الشارقة لريادة الأعمال، ويسرنا أن نكون أحد الشركاء الاستراتيجيين لمهرجان الشارقة لريادة الأعمال وهو ما يتقاطع مع استراتيجيتنا نحو دعم وتمكين المشروعات الواعدة وتمكين الشباب لدخول الأسواق. وبالإشارة لكل تلك العوامل، فإننا واثقون من شراكتنا مع المركز وانعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد ومنها إضافة مزيد من الوظائف وبناء مجتمعات مبدعة.»

وعلى هامش الفعالية ستقام جوائز مهرجان الشارقة لريادة الأعمال التي تضم عدد 9 فئات، وسيتم تقديمها لرواد الأعمال بالدولة؛ تقديراً لتميزهم وتفوقهم في مختلف المجالات. ومن بين تلك الفئات، جائزة رائد أعمال العام، جائزة مشروع العام التكنولوجي، جائزة نجم شراع الصاعد، وغيرها، وتستهدف الجوائز 7 قطاعات وهي السفر والسياحة، التقنية المالية، المأكولات والمشروبات، الاقتصاد المبتكر، ريادة الأعمال الاجتماعية، الطاقة النظيفة، النقل والخدمات اللوجستية.