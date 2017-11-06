«تنظيم الاتصالات» تدرب المنشآت الصغيرة على مبادئ التجارة الإلكترونية

دبي (الاتحاد)

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أول سلسلة تدريبية في مجال التجارة الإلكترونية، تأكيداً على دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز التنمية الاقتصادية، والانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز أسلوب التحول الذكي في الدولة، حيث نظمت الهيئة ورشة تدريبية من خلال مركز إبداع الحكومة الذكية، حول شروط التجارة الإلكترونية، لتوعية الشركات بأهمية قطاع التجارة الإلكترونية، وأهم مبادئ وأسس التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز التنمية الاقتصادية.

واستهدفت الورشة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتوعيتها بالشروط الواجب توافرها لدخول مجال التجارة الإلكترونية، باعتباره أحد أهم الأنشطة من حيث النمو في الوقت الحالي، والتي شملت معلومات حول بوابة الدفع الإلكتروني، وكيفية إدارة الخدمات اللوجستية، وتفعيل خدمات نقاط البيع، وإدارة ومراقبة المخازن وغيرها.

وقال المهندس محمد الزرعوني مدير إدارة السياسات والبرامج بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «إن الهيئة حريصة على تشجيع البيئة التنظيمية وتفعيل المبادرات التي من شأنها تعزيز التجارة الإلكترونية، تحقيقاً لاستراتيجيتها في تعزيز أسلوب الحياة الذكي في الدولة، وتعتبر الورشة واحدة من المبادرات لدعم التجارة الإلكترونية من خلال توعية الشركاء بأساليب وطرق التجارة الإلكترونية، في ظل البنية التحتية الرائدة للدولة والتي تمكن المؤسسات من الاستفادة من إمكانيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأوضح الزرعوني، أن قطاع التجارة الإلكترونية يعتبر من ضمن التوجهات الأساسية لمرحلة التحول الذكي، وتعتبر الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الجهة المسؤولة عن مراقبة خدمات التصديق في دولة الإمارات، بهدف ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني والإشراف عليها، وتأمين المتطلبات التقنية لسوق التجارة الإلكترونية الآمنة والسليمة والتي تضمن مصالح المؤسسات والمستهلكين.