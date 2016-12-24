أبوظبي (الاتحاد)
قال أسامة العشري عضو جمعية الماليين الفنيين - بريطانيا، إن مؤشر البورصة المصرية نجح في تسجيل سعر أعلى تاريخي جديد خلال تداولات الأسبوع الماضي، يقترب منطقة المقاومة الشرعية عند 12500 نقطة، متجاوزا سعره الأعلى القديم عند 12039 نقطة.
وأضاف العشري أن مؤشر السوق المصري مازال مرشحاً لاستهداف المزيد من مستويات المقاومة خلال تداولات الشهر الأول من العام الجديد مع الإشارة بأن تداولات المؤشر في المستويات الحالية مازالت معتدلة المخاطر وتؤمن المزيد من الصفقات الاستثمارية بالسوق المصري على المديين القصير والمتوسط.
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بالنسبة للمؤشر القطري فما زالت تداولاته في المستويات الحالية عالية المخاطر بعد أن تشبع المؤشر من عمليات الشراء على معظم خرائط اتجاهاته للمديين المتوسط والقصير.
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وأغلق مؤشر سوق قطر عند مستوى 10427 نقطة، مسجلا ارتفاعاً بنسبة 0.34% خلال الجلسة الأخيرة من جلسات الاسبوع الماضي، فيما تجاوز مؤشر سوق الكويت مستوى 5676 نقطة، مرتفعاً خلال نفس الجلسة بنسبة طفيفة بلغت 0.07%، بينما كانت نسبة ارتفاع مؤشر سوق مسقط في جلسة الخميس الماضي نحو 0.15% ليغلق عند مستوى 5736 نقطة، بينما كانت نسبة ارتفاع مؤشر البحرين 0.53% ليغلق على مستوى 1198 نقطة.