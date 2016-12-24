أبوظبي (الاتحاد)

قال أسامة العشري عضو جمعية الماليين الفنيين - بريطانيا، إن مؤشر البورصة المصرية نجح في تسجيل سعر أعلى تاريخي جديد خلال تداولات الأسبوع الماضي، يقترب منطقة المقاومة الشرعية عند 12500 نقطة، متجاوزا سعره الأعلى القديم عند 12039 نقطة.

وأضاف العشري أن مؤشر السوق المصري مازال مرشحاً لاستهداف المزيد من مستويات المقاومة خلال تداولات الشهر الأول من العام الجديد مع الإشارة بأن تداولات المؤشر في المستويات الحالية مازالت معتدلة المخاطر وتؤمن المزيد من الصفقات الاستثمارية بالسوق المصري على المديين القصير والمتوسط.

وبخصوص مؤشر السوق السعودي، أوضح عضو جمعية الماليين الفنيين - بريطانيا، أن المؤشر السعودي يستعد في الوقت الراهن لبعض التصحيح صوب مستوى الدعم الرئيسي 6782 نقطة قبل أن يستأنف موجات الصعود من جديد على المدى المتوسط صوب مستوى المقاومة الرئيسي عند 7553 نقطة، لافتاً بأن النظرة بالتفاؤل للمؤشر السعودي مستمرة رغم أدائه الضعيف مؤخراً.

بالنسبة للمؤشر القطري فما زالت تداولاته في المستويات الحالية عالية المخاطر بعد أن تشبع المؤشر من عمليات الشراء على معظم خرائط اتجاهاته للمديين المتوسط والقصير.

واستطاع مؤشر السوق السعودي في الاغلاق عند مستوى مسجلاً 7068 نقطة بنسبة ارتفاع خلال جلسة نهاية الأسبوع بلغت 0.44%، كما نجحت مؤشرات الاسواق الخليجية في الكويت وقطر ومسقط والبحرين بالتواجد في المنطقة الخضراء مع نهاية جلسات الأسبوع.

وأغلق مؤشر سوق قطر عند مستوى 10427 نقطة، مسجلا ارتفاعاً بنسبة 0.34% خلال الجلسة الأخيرة من جلسات الاسبوع الماضي، فيما تجاوز مؤشر سوق الكويت مستوى 5676 نقطة، مرتفعاً خلال نفس الجلسة بنسبة طفيفة بلغت 0.07%، بينما كانت نسبة ارتفاع مؤشر سوق مسقط في جلسة الخميس الماضي نحو 0.15% ليغلق عند مستوى 5736 نقطة، بينما كانت نسبة ارتفاع مؤشر البحرين 0.53% ليغلق على مستوى 1198 نقطة.