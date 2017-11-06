الرماية الحركية تدشن أولمبياد الشرطة في الحفار

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت أمس منافسات مسابقة الرماية الحركية «التكتيكية»، ضمن منافسات دورة الألعاب الدولية الثانية للشرطة التي تقام برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والتي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية.

ويشارك في مسابقة الرماية الحركية «التكتيكية»، التي تقام على ميادين الرماية في منطقة الحفار بالوثبة في أبوظبي وتستمر لمدة يومين، 45 فريقاً يمثلون 30 دولة من بينهم 28 فريق رجال و17 فريق سيدات ويضم كل فريق ثلاثة لاعبين دوليين، ويقوم كل لاعب برماية 12 سيناريو، وتحتسب النتائج بناء على دقة وسرعة الرامي، وتعامله مع الهدف.

ويقوم كل لاعب بإطلاق مجموعة من الطلقات والتعامل مع أهداف متنوعة «ورقية وكرتونية وصحون حديدية»، بالإضافة إلى بعض الموانع المتمثلة في وجود السيارات، وذلك وفقاً للسيناريوهات التي تحاكي واقع العمل الشرطي والمهام التنفيذية لرجل الأمن وفقاً لطبيعة عمله الأمنية، ويتم احتساب النتائج للفرق والفردي بوساطة نظام إلكتروني خاص بالاتحاد الدولي للرماية الحركية «التكتيكية».

وتختتم اليوم منافسات مسابقة الرماية، حيث سيتم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى للفرق والفردي وتسليمهم الميداليات التذكارية.