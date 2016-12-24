العشري: إغلاقات جيدة تبشر بموجات صعود مقبلة

أبوظبي (الاتحاد)

قال أسامة العشري، عضو جمعية المحللين الفنيين - بريطانيا: «إن الأسواق المالية المحلية شهدت خلال تداولات الأسبوع الماضي ضعفاً واضحاً في أحجام وقيم التداول إلا أن هذا لا ينفي التوقع بإغلاق جيد لمؤشرات الأسواق في نهاية تداولات العام الحالي».

وأضاف العشري في تقريره الأسبوعي: «إن الإغلاقات الجيدة التي سجلتها مؤشرات الأسواق الإماراتية تبشر بمزيد من موجات الصعود خلال تداولات الشهر الجديد، استهدافاً لمستويات تداول جديدة».

وأوضح عضو جمعية المحللين الفنيين - بريطانيا، أن مؤشر سوق دبي المالي مازال يتداول بثبات حول منطقة الدعم الشرعية عند 3500 نقطة، متوقعاً تبنى مؤشر السوق لموجات صعودية جديدة غالبا لن يتوقف مداها قبل مستوى المقاومة الأول عند 3749 نقطة خلال تداولات الأسابيع القليلة القادمة لذا نستمر في النصح بالتفاؤل.

وأشار العشري إلى أن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية اتسمت تداولات مستثمريه بالضعف خلال تداولات الأسبوع الماضي، فمن المعتقد أن يتبنى تجربة صعودية جادة، استعداداً لمستويات مقاومة جديدة قد يصل مداها مستوى المقاومة الرئيس عند 4723 نقطة على المدى المتوسط بغض النظر عن أدائه الضعيف في المستويات الحالية.