الإمارات تشارك في «الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة» بدول آسيا

أبوظبي (الاتحاد)

ترأس معالي سهيل محمد فرج بن فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة السابعة لاجتماع الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة بدول آسيا، والذي عقد في بانكوك، من 1-3 نوفمبر 2017، بمشاركة أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء ومسؤولي المنظمات الدولية ذات الاختصاص، حيث ضم وفد الدولة الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة، وسيف الشامسي سفير الدولة لدى تايلاند، وعدداً من المسؤولين في وزارة الطاقة والصناعة.

وضم أعمال الاجتماع، الذي يعقد مرة كل سنتين، ثلاث جلسات رئيسية، وهي جلسة لمناقشة تحديات الاستثمار والأمن في أسواق النفط خلال مرحلة التحول، وجلسة لمناقشة التحديات السياسية وسوق الغاز الطبيعي في العصر الذهبي للغاز، وجلسة لمناقشة آثار وتحديات التكنولوجيا في قطاع الطاقة ومستقبل الطاقة البديلة.

وقال معالي وزير الطاقة والصناعة، خلال ترؤسه جلسة وزارية بعنوان: تكنولوجيا طاقة المستقبل وأهم التحديات، إن هذا الاجتماع يعد منصة مثالية لتبادل الآراء والخبرات بين الوزراء والمسؤولين المشاركين وممثلي الحكومات للدول الآسيوية، وذلك للشروع في حوار شفاف حول تحول الطاقة، وسبل تعزيز التعاون المشترك فيما بيننا، من أجل التنويع في مصادر الطاقة والسير في بدء استخدام التكنولوجيا والطاقة البديلة لضمان تنمية مستدامة.

وشدد المزروعي، أثناء ترؤسه للجلسة الوزارية، على ضرورة ضخ استثمارات طويلة المدى للتمكن من الاستجابة لتطورات العرض وأنماط الطلب، من خلال التكيف مع التكنولوجيا وسياسيات التحول عبر المحادثات مع المستثمرين في الصناعة والشركات والمؤسسات المالية لإيجاد فرص جديدة وخفض المخاطر للاستثمارات القائمة، لضمان استمرارية الاستثمارات في الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة والنووية بشكل متكامل ومرن للأسواق، وتسهيل الوصول للطاقة للجميع بمعايير عالية وبذل جهود كبيرة في إطار التكامل الدولي لتسريع الكفاءة في جميع مجالات الطاقة، وتطبيق إطار كفاءة المشاركة المعرفية لمنتدى الطاقة الدولي والتعاون مع المنظمات ذات الصلة والحكومات في آسيا. وعلى هامش أعمال الدورة عقد معاليه عدداً من الاجتماعات الثنائية مع عدد من وزراء الطاقة للدول المشاركة في المنتدى، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية في مجالات الطاقة، إضافة إلى بحث أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها في قطاع الطاقة والصناعة.

الجدير بالذكر أن الإمارات شاركت في هذا المنتدى بصفتها دولة مشاركة في الاستضافة إلى جانب مملكة تايلاند، حيث تقوم باستضافة النسخة الثامنة من هذا المنتدى، ليتزامن انعقاده على هامش مؤتمر الطاقة العالمي الذي سوف يعقد في أبوظبي في سبتمبر 2019.