«شح السيولة» تقود الأسهم المحلية نحو «التصحيح» الإيجابي

حاتم فاروق (أبوظبي)

قال محللون ماليون إن الأسهم المدرجة في الأسواق المالية المحلية شهدت خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حركات تصحيحية وسط حالة من شح السيولة والهدوء الحذر التي سادت تداولات المستثمرين، فيما جاءت عمليات جني أرباح بسيطة على الأسهم ذات الأوزان العالية والتي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الجلسات الماضية.

وتوقع هؤلاء لـ«الاتحاد» أن تشهد مسيرة الأسواق المالية المحلية مزيداً من الزخم وارتفاع قيمة السيولة المتجهة للشراء من قبل المحافظ الأجنبية، بالتزامن مع انتهاء مواسم الإجازات، وبدء الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها السنوية، فضلاً عن الارتفاع المتوقع لأسعار النفط بالأسواق العالمية نتيجة الالتزام الدول المصدرة بتنفيذ اتفاق تخفيض الإنتاج.

وأوضح المحللون أن مؤشرات الأسواق المالية المحلية في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، شهدت تراجعاً واضحاً في حجم التداولات خلال جلسات الأسبوع متماسكة عند مستويات دعم جيدة، وسط انخفاض مشتريات المؤسسات والأجانب، مؤكدين أن المضاربات ما زالت تسيطر على التداولات مع ترقب المستثمرين لمزيد من الإفصاحات، خصوصاً على الأسهم ذات الأوزان العالية.

وسجلت القيمة الإجمالية للتداولات الأسبوعية في الأسواق المحلية نحو 2.046 مليار درهم، بعدما قام مستثمروا الأسهم بتداول أكثر 1.508 مليار سهم، تمت عبر إبرام نحو 23.302 ألف صفقة، حيث نجح مؤشر دبي المالي في إنهاء جلسات الأسبوع فوق مستوى 3517 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية فوق مستوى 4436 نقطة.