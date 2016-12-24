«أكسيوم»: 2017 عام تلاشي الخط الفاصل بين الاتصال وعدم الاتصال بالإنترنت

دبي (الاتحاد)

يشهد العام المقبل تطورات كبيرة على مستوى التقنيات والحلول المتنقلة، مدفوعةً بالنمو المتواصل لصناعة الابتكارات، وارتفاع أعداد شباب جيل الألفية الجديدة من عشاق التكنولوجيا، وفقاً لما أفادت به أكسيوم تليكوم، الشركة الرائدة على مستوى المنطقة في مجال بيع وتوزيع الأجهزة والهواتف المحمولة. وتوقع فهد البناي، الرئيس التنفيذي لشركة أكسيوم تليكوم العملاقة في مجال بيع وتوزيع تقنيات الهواتف المحمولة، أن يكون عام 2017 عاماً مزدهراً على صعيد العالم الرقمي، حيث تم تخطي جميع الحدود الموضوعة لقدرات الأجهزة المحمولة مرة أخرى.

وتمثل أبرز التطورات الصاعدة، وأكثرها إثارةً للاهتمام، في تلاشي الخط الفاصل بين الاتصال وعدم الاتصال بشبكة الإنترنت، أي باختصار تقنية البيكون.

وتتصدر تقنية «الأي بيكون» الرائدة من شركة آبل هذا المجال، ما يتيح لتطبيقات الهواتف المحمولة تحديد موقعها بدقة على النطاق المحلي، وتقديم محتوى الأكثر ملائمة للمستخدمين استناداً إلى موقعهم الجغرافي. والنتيجة، أصبح بإمكان الشركات تقديم صفقات في الزمن الحقيقي استناداً على موقع العملاء في أي لحظة محددة من الزمن.

وقال البناي: «تخيل نفسك تسير في أحد الشوارع جائعاً، وإذ بك تستلم إخطاراً بأن مطعم البرجر المفضل لديك يقدم عرضاً كبيراً ومغرياً، هذه هي طبيعة الخدمات التي تستند إلى الموقع الجغرافي، على غرار تقنية البيكون، وهذا ما تتيح للشركات القيام به، فهي تمنحهم القدرة على الوصول إلى العميل المناسب، في الوقت والمكان المناسبين، وهي وبكل تأكيد أداةً رائعةً بالنسبة للشركات، لكنها بالمقابل مفيدة جداً بالنسبة للمستخدم النهائي، في تساعدهم على إيجاد ما يحتاجون إليه، عندما يحتاجون إليه».