مئوية الإمارات ومستقبل التجارة

*مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك

علي بن صبيح الكعبي*

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها على خريطة التجارة العالمية، كمركز تجاري إقليمي، وبوابة تجارية لدول المنطقة والعالم.

وعلى الرغم من تداعيات تراجع النمو الاقتصادي العالمي والاضطرابات السياسية والأمنية التي تسود معظم مناطق العالم، إضافة إلى التباطؤ في نمو التجارة بالعديد من البلدان المتقدمة، كالصين، واليابان، وأميركا، وكوريا الجنوبية، وغيرها، فإن التجارة الخارجية لدولة الإمارات تواصل نموها، متجاوزة التحديات والصعاب.

ولا يعد هذا النمو وليد المصادفة، بل هو نتاج للسياسات الاقتصادية والتنموية التي تتبعها القيادة الرشيدة في إطار التنمية المستدامة، والتنويع الاقتصادي، واستراتيجية الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط على الأمد الطويل.

ويكفي مؤشراً على أن نمو حركة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات هو نمو مخطط ومستهدف وليس عشوائياً، أن الدولة تتصدر العديد من المؤشرات العالمية المحايدة التي تصدرها المؤسسات الدولية المعنية بالتنافسية ورصد التحولات العالمية في مجال الاقتصاد والتجارة.