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الحذر من برنامج ترامب يكبح جماح الدولار الأميركي أمام العملات

الدرهم يرتفع أمام العملات الرئيسية بنحو 3,5% خلال أسبوع
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تاريخ النشر: السبت 24 ديسمبر 2016

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفع سعر صرف الدرهم بنسب تتراوح بين 2% إلى 3.5% خلال الأسبوع الماضي، مقابل العملات الرئيسية، تبعاً لارتفاع سعر الدولار الأميركي منذ رفع سعر الفائدة الأسبوع الأسبق، وسط توقعات بمضي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو مزيد من عمليات رفع الفائدة خلال عام 2017، بحسب خبراء ومسؤولي شركات صيرفة في الدولة.

وأكد هؤلاء أن حالة من الترقب والحذر ألقت بظلالها على الأسواق العالمية بانتظار اتضاح معالم البرنامج الاقتصادي والتوجهات السياسية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي سيتسلم مهامه الشهر المقبل، الأمر الذي كبح جماح ارتفاع الدولار لمستويات أعلى أمام العملات الأخرى.

إلى ذلك ارتفع سعر صرف الدرهم مقابل عملات عدد من الدول غير المرتبطة بالدولار في الإقليم نتيجة عوامل محلية ومتغيرات اقتصادية شهدتها تلك الأسواق مؤخراً، تزامنت مع الزيادة في السعر نتيجة لارتباط الدرهم بالدولار.

وقالت شركة إي. دي.إس سيكيوريتيز، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، إن أبرز تداعيات وآثار رفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي كان ارتفاع سعر صرف العملة الأميركية، مقابل العملات الرئيسية بنسبة 3% منذ قرار الفيدرالي الأميركي الأسبوع الأسبق برفع الفائدة على الدولار.

ولفت قسم الدراسات في الشركة إلى أن التوقعات ترجح رفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي بواقع ثلاث مرات عام 2017، الأمر الذي يقدم زخماً إضافياً إلى الدولار الأميركي. ... المزيد
     
 

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