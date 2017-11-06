عزز صدارته للدوري بـ «ثلاثية» في دورتموند البايرن.. عودة بطل!



تاريخ النشر: الإثنين 06 نوفمبر 2017 برلين (رويترز) تفوق بايرن ميونيخ حامل اللقب على بروسيا دورتموند منافسه على اللقب، وهزمه 3-1 ليبتعد بصدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفارق 4 نقاط، ويواصل عودته المثالية تحت قيادة المدرب يوب هاينكس. ووُضع هدف رائع بتسديدة بالقدم اليسرى من آرين روبن بايرن البايرن في المقدمة، وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني بكعب القدم محرزاً هدفه 11 هذا الموسم، وانتهت تمريرة ديفيد الابا العرضية داخل المرمى، ليضمن بايرن الفوز قبل أن يقلص مارك بارترا الفارق بهدف متأخر، وهذا سابع فوز على التوالي لبايرن في جميع المسابقات منذ تولي هاينكس المسؤولية الشهر الماضي، بعد إقالة كارلو أنشيلوتي، بينما واصل دورتموند سقوطه؛ إذ تلقى هزيمته الثالثة في أخر 4 مباريات في الدوري. ورفع بايرن، الذي كان يتأخر عن دورتموند بـ 5 نقاط قبل عدة أسابيع، رصيده إلى 26 نقطة بفارق 4 نقاط عن لايبزيج الذي فاز 2-1 على هانوفر. وتراجع دورتموند، الذي فاز في 6 من أول 7 مباريات في الدوري، إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة. وقال هاينكس، الذي قاد بايرن لثلاثية من الألقاب في 2013، للصحفيين: يا له من أداء مذهل. قبل 4 أسابيع لم نتخيل على الإطلاق أن نتفوق على دورتموند بـ 6 نقاط و4 على لايبزيج.وأضاف: هذا شيء عملنا بجد من أجله. أود توجيه التهنئة لفريقي. كان لدينا حافز بنسبة 100 %. أردنا حقاً هذا الفوز.وارتقت المباراة لمستوى التوقعات بأداء ممتع في الشوط الأول، وسيطر بايرن تدريجياً على اللعب.