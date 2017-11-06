«اقتصادية دبي» تطلق حملة «التوعية الذكية»

دبي (وام)

أطلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي حملة التوعية الذكية في دوان تاون دبي «وسط مدينة دبي» ومنطقة الخليج التجاري في دبي التي استهدفت توعية المستهلكين والتعريف بحقوقهم وواجباتهم عبر تطبيقات الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي إطلاق هذه الحملة المتخصصة والمستمرة في إطار سعي اقتصادية دبي للوصول إلى شريحة محددة من العملاء في أماكن عملهم أو محل تواجدهم أو إقامتهم بهدف تثقيفهم بخدمات قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك.

واستهدفت الحملة إرسال التنبيهات على هواتف الموجودين في داون تاون دبي ومنطقة الخليج التجاري عبر تطبيقات الهواتف الذكية، فضلاً عن مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر لدى متصفحيها صورة مع رسالة توعوية حول دور قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى جانب وجود رابط للصفحة الإلكترونية الخاصة بالقطاع.

وقال عبداللطيف المرزوقي مدير أول قسم توعية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إن إطلاق هذه الحملة النوعية يأتي في إطار حرص القطاع على الوصول إلى أكبر قدر من المستفيدين بشكل فعلي وعليه سعينا إلى أن تكون حملاتنا الحالية أكثر انتظاما وذات هدف ورؤية محددين ويأتي ذلك تأكيدا لالتزامنا بتوفير أعلى معايير الشفافية والجودة في قطاع تجارة التجزئة الذي يعد المحرك الرئيسي في تطوير اقتصادنا المحلي.

أضاف أن آلية توعية المستهلك في الحملة الذكية اختلفت مقارنة بالحملات التوعوية العامة إذ تحولت إلى برامج متخصصة لسد الثغرات التوعوية لدى المستهلكين وتمكينهم من المطالبة بكامل حقوقهم..وتمكن فريق العمل في الحملة التي استمرت لمدة أسبوع من الوصول إلى أكثر من 90 ألف من المستهلكين في داون تاون دبي ومنطقة الخليج التجاري وتعد هذه الأرقام من النتائج المرضية الهادفة إلى تقديم أكبر قدر من توعية للمستهلكين وتعرفيهم بحقوقهم وواجباتهم. وقال المرزوقي إن دور القطاع لا يشمل الرقابة والتدقيق فقط بل تقديم الآليات المناسبة والداعمة للمتسوقين والتجار والتي تضمن حقوقهم وتنسق فيما بينهم في حال ورود بلاغات أو شكاوى من المتسوقين سواء كانوا من داخل أو خارج الدولة.