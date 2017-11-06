«غرفة الشارقة» تبحث مع رئيس أوغندا تعزيز العلاقات الاقتصادية

الشارقة (الاتحاد)

استضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في مقرها الخميس الماضي، الرئيس يوري كاغوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، على رأس وفد حكومي رسمي رفيع المستوى، في لقاء عمل موسع. وبحث اللقاء الذي عقد بحضور عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتطوير التعاون بين الطرفين، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة وتبادل الزيارات والاستثمارات.

وقال العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن هذه الزيارة تأتي كثمرة للزيارات التي نظمتها غرفة الشارقة في العام السابق إلى عدد من دول القارة السمراء، ضمن مساعي غرفة الشارقة لترسيخ حضورها في الأسواق الأفريقية الواعدة، وتقدم فرصاً كبيرة لرجال الأعمال الإماراتيين.

من جانبه، قال الرئيس يوري كاغوتا موسيفيني، إن زيارة الوفد الأوغندي إلى غرفة الشارقة تهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال بمناخ الأعمال والفرص الاستثمارية المتوفرة في أوغندا وتوثيق العلاقات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وقدم خلال كلمته عرضاً وافياً عن الأوضاع الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة أمام رجال الأعمال والمستثمرين، مشيراً إلى أن هذه الفرص عديدة ومتنوعة وتغطي القطاعات الرئيسية وخاصة البنية التحتية وخدمات النقل.

وتحدث موسيفيني عن مزايا الاقتصاد الأوغندي وطبيعة النشاط التجاري الخارجي لبلاده، مستعرضاً أهم القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية التي تزخر بها بلاده مثل زراعة البن التي تشكل أهم المحاصيل الزراعية والتي تعد خامس أكبر منتج للبن في العالم، إلى جانب الثروات المعدنية المتوفرة مثل الحديد والنحاس والقصدير، منوهاً بأهمية الاستثمار في عدد من القطاعات الاقتصادية مثل الصناعات الغذائية والتعدينية والنقل وغيرها من القطاعات الأخرى، داعياً مجتمع الأعمال الإماراتي للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في أوغندا.

وأشار موسيفيني إلى أن أوغندا تمنح العديد من المزايا الحصرية للمستثمرين مثل الإعفاء من الضرائب عند بدء الاستثمار وتسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة لبدء الاستثمار من خلال مراجعة مكتب واحد فقط وهو مكتب وزيرة الاستثمار.

من جهته، قال خالد بن بطي الهاجري، مدير عام غرفة الشارقة، إن هذا اللقاء المهم مع الرئيس الأوغندي والوفد المرافق له من شأنه أن يؤسس لمرحلة جديدة ومثمرة من العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الشارقة وأوغندا، منوهاً أن زيارة رئيس جمهورية أوغندا والوفد المرافق له سيكون لها كبير الأثر في دفع علاقات التعاون الاقتصادي.

واصطحب العويس الرئيس الأوغندي والوفد الزائر إلى المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية في غرفة الشارقة، الذي يوفر للزوار من مختلف الدول فرصة لاكتشاف ودراسة مجموعة واسعة من المنتجات التي تعرض لأكثر من 180 منشأة في نحو 191 منصّة عرض، تغطي 30 مجالاً في القطاعات الصناعية مثل المواد الغذائية، الكهربائيات، والمواد الكيميائية، ومواد البناء، والأدوات الصحية، ومنتجات البلاستيك، والأدوية، ومعدات النفط والغاز وغيرها.

ووفق آخر الإحصائيات، فقد نمت الصادرات الأفريقية إلى الإمارات بنسبة 11% خلال السنوات الخمس الماضية، وصنفت الإمارات في المركز رقم 19 لأكثر الدول تصديراً لأفريقيا، حيث بلغت نسبة الصادرات 1.1% من إجمالي الصادرات الأفريقية.