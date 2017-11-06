بسام عبد السميع (أبوظبي)

شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وضع حجر الأساس لمحطة الحاويات كوسكو أبوظبي في ميناء خليفة، خلال حفل أقامته موانئ أبوظبي وشركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة، أكبر مشغل لمحطات الحاويات في العالم.

حضر حفل وضع حجر الأساس الذي أقيم في ميناء خليفة، معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي، ومعالي نينج جيزه، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية.

كما شهد الحفل إزاحة الستار عن لوحة تذكارية بهذه المناسبة، وإبرام اتفاقية جديدة بين الجانبين لتطوير أكبر محطة لفرز الحاويات في المنطقة وقّعها الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، وشانغ وي، مدير عام شركة كوسكو الملاحية.

كما تم توقيع اتفاقية جديدة بين «كوسكو»، أكبر مشغل لمحطات الحاويات في العالم، وموانئ أبوظبي. وبموجب الاتفاقية الجديدة، تقوم شركة كوسكو الملاحية بتطوير أكبر محطة فرز للحاويات في المنطقة التي من شأنها أن توفر مركزاً رائداً لخدمات التجميع والتفريق، وحشو البضائع، وتخفيض وزن البضائع، والتخزين على المدى القصير للشحنات غير المجمعة، فضلاً عن سهولة التواصل مع محطات الحاويات في ميناء خليفة.