مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع القرار المصري حول الاستيطان

عواصم (وكالات)

قرر مجلس الأمن الدولي تأجيل التصويت على مشروع قرار مصري يطالب إسرائيل بوقف نشاطاتها الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية، ودعا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بلاده لاستخدام حق النقض ضد مشروع القرار المصري في حال تم التصويت عليه، وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، إن بلاده ستعقد في الخامس عشر من يناير القادم مؤتمر السلام الخاص بالشرق الأوسط في باريس بمشاركة نحو 70 دولة.

وكانت مصر التي طلبت تأجيل التصويت على مشروع قرارها حول وقف الاستيطان الإسرائيلي، قد تقدمت به في وقت متأخر أمس الأول، وقال دبلوماسيون إن مصر طلبت التأجيل لإتاحة الوقت لإجراء مشاورات حول مشروع القرار، من دون تحديد موعد جديد للتصويت عليه.

بدوره، دعا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بلاده إلى استخدام حق النقض «الفيتو»، ضد مشروع القرار المصري الداعي لوقف الأنشطة الاستيطانية.

وقال في بيان «بما أن الولايات المتحدة تقول منذ فترة طويلة بأن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن أن يصنع إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس عبر شروط تفرضها الأمم المتحدة، يجب استخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي ينظر فيه مجلس الأمن». وأضاف «هذا يضع إسرائيل في موقف تفاوضي سيء للغاية وغير نزيه بالمرة لكل الإسرائيليين».