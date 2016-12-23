فرنسا: نلتزم باستمرار تقديم المساعدات إلى الجيش اللبناني

بيروت (رويترز)

أكد وزير خارجية فرنسا جان مارك إيرولت أن بلاده ستواصل تقديم المساعدات للبنان لا سيما إلى الجيش والقوى الأمنية.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية إن وزير خارجية فرنسا نقل الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله له أمس في قصر بعبدا الرئاسي، رسالة تهنئة من الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند.

وأضاف الوزير إيرولت أن انتخاب الرئيس ميشال عون وضع لبنان في أجواء إيجابية، مشيرا إلى أن لبنان اجتاز مرحلة مهمة في الاتجاه الصحيح.

وقال «إن فرنسا تنظر باهتمام إلى الخصوصية اللبنانية التي تعتبرها كنزاً مهماً يجب المحافظة عليه»، معرباً «عن استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم للبنان لمساعدته في تأمين رعاية النازحين»، معتبراً أن فرنسا تتفهم ظروف لبنان وما تحمّله في هذا المجال.