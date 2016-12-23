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عون إلى السعودية قريباً لتوطيد العلاقات الثنائية

فرنسا: نلتزم باستمرار تقديم المساعدات إلى الجيش اللبناني
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تاريخ النشر: الجمعة 23 ديسمبر 2016

بيروت (رويترز)

أكد وزير خارجية فرنسا جان مارك إيرولت أن بلاده ستواصل تقديم المساعدات للبنان لا سيما إلى الجيش والقوى الأمنية.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية إن وزير خارجية فرنسا نقل الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله له أمس في قصر بعبدا الرئاسي، رسالة تهنئة من الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند.

وأضاف الوزير إيرولت أن انتخاب الرئيس ميشال عون وضع لبنان في أجواء إيجابية، مشيرا إلى أن لبنان اجتاز مرحلة مهمة في الاتجاه الصحيح.

وقال «إن فرنسا تنظر باهتمام إلى الخصوصية اللبنانية التي تعتبرها كنزاً مهماً يجب المحافظة عليه»، معرباً «عن استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم للبنان لمساعدته في تأمين رعاية النازحين»، معتبراً أن فرنسا تتفهم ظروف لبنان وما تحمّله في هذا المجال.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، إن الظروف أصبحت مواتية لتنفيذ عقد بمليارات الدولارات لإمداد لبنان بأسلحة بتمويل سعودي بعد تشكيل الحكومة الجديدة في بيروت. ... المزيد
     
 

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