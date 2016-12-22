تونس: ضبط خلية إرهابية تضم 3 فتيات

ساسي جبيل، وكالات (تونس)

فككت السلطات التونسية خلية مكونة من 5 أشخاص بينهم ثلاث فتيات بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، في حين أعلن رئيس الحكومة التونسية عزل قيادات أمنية بينهم محافظ صفاقس على خلفية عملية اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها فككت خلية إرهابية تتكون من 5 عناصر، بينهم 3 فتيات، اثنتان منهن تمّ إلقاء القبض عليهما وعُمرهما 17 و18 سنة، وإحداهن تلميذة، والثالثة موقوفة بالسّجن لتورّطها في قضيّة إرهابيّة أخرى وعمرها 28 سنة، كما تضم الخلية شابين أحدهما عمره 19 سنة تمّ إلقاء القبض عليه واحتجازه، والثاني عمره 31 سنة موقوف بالسّجن لتورّطه في قضيّة إرهابيّة أخرى، حيث كانوا يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي في نشر أفكارهم المتطرفة والترويج لها.

وقالت الداخلية، في بيان، إن المشتبه بهم ينشطون بين العاصمة التونسية ومحافظتي سيدي بوزيد في الوسط وباجة شمالي غرب البلاد.

وبحسب البيان، اعترف المعتقلون بإجراء اتصالات مع عناصر إرهابية في الجزائر وليبيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بواسطة أسماء مستعارة لتجنب المراقبة الأمنية.